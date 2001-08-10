Кредитный портфель ВТБ в Магаданской области вырос на 60%
С начала года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Магаданской области вырос на 60% и на 1 октября 2019 года составил 18,4 млрд рублей. Драйвером роста выступил средний и малый бизнес, кредитный портфель которого по итогам 9 месяцев увеличился почти в два раза до 12,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.
Активную динамику в регионе также продемонстрировал розничный бизнес. Портфель потребительских кредитов вырос на 26% с начала года и превысил 5,8 млрд рублей. Ипотечный портфель увеличился на треть, до 2,6 млрд рублей, кредиты наличными – на 24%, до 2,9 млрд рублей. Портфель привлечённых средств физических лиц ВТБ в Магаданской области на 1 октября 2019 года составил 8,8 млрд рублей (+5%).
За девять месяцев этого года ВТБ выдал жителям Магаданской области 2,2 млрд рублей заемных средств, это на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них 806 млн рублей предоставлено в виде ипотечных кредитов.
«В рамках новой стратегии ВТБ мы активно работаем в направлении повышения клиентоцентричности бизнес-модели и цифровизации банковских услуг. Наша цель к 2022 году — 100% доступность продуктов в цифровых каналах, а также лидерство по клиентской удовлетворенности. Как следствие, усилия региональной команды направлены не только на рост объемных показателей, но и на повышение качества обслуживания физических и юридических лиц», — прокомментировала управляющий ВТБ в Магаданской области Элеонора Сырченко.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 13:00 3 Декабря «Доступной поликлиникой» станут четыре сахалинских медучреждения
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 17:00 3 Декабря Один из близнецов Кузнецовых с мамой отправился на лечение в Москву
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
- 13:00 14 Ноября Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 16:20 13 Ноября Двенадцать районов островного региона охватит циклон
Выбор редакции
- 09:30 Сегодня Жители Сахалинской области могут взять ипотеку под 2%
- 17:40 Вчера Ссора между соседями обернулась поножовщиной в Дальнем
- 14:00 Вчера «Оливье» обойдется сахалинцам в этом году дороже, чем «Селедка под шубой»
- 16:35 8 Декабря В России началась международная онлайн-олимпиада по русскому языку как иностранному
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?