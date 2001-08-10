Кредитный портфель ВТБ в Магаданской области вырос на 60%

С начала года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Магаданской области вырос на 60% и на 1 октября 2019 года составил 18,4 млрд рублей. Драйвером роста выступил средний и малый бизнес, кредитный портфель которого по итогам 9 месяцев увеличился почти в два раза до 12,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

Активную динамику в регионе также продемонстрировал розничный бизнес. Портфель потребительских кредитов вырос на 26% с начала года и превысил 5,8 млрд рублей. Ипотечный портфель увеличился на треть, до 2,6 млрд рублей, кредиты наличными – на 24%, до 2,9 млрд рублей. Портфель привлечённых средств физических лиц ВТБ в Магаданской области на 1 октября 2019 года составил 8,8 млрд рублей (+5%).

За девять месяцев этого года ВТБ выдал жителям Магаданской области 2,2 млрд рублей заемных средств, это на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них 806 млн рублей предоставлено в виде ипотечных кредитов.

«В рамках новой стратегии ВТБ мы активно работаем в направлении повышения клиентоцентричности бизнес-модели и цифровизации банковских услуг. Наша цель к 2022 году — 100% доступность продуктов в цифровых каналах, а также лидерство по клиентской удовлетворенности. Как следствие, усилия региональной команды направлены не только на рост объемных показателей, но и на повышение качества обслуживания физических и юридических лиц», — прокомментировала управляющий ВТБ в Магаданской области Элеонора Сырченко.