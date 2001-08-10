Жители Сахалинской области могут взять ипотеку под 2%

Молодые семьи и получатели земли по программе «Дальневосточный гектар» могут взять ипотечный кредит для приобретения жилья на Дальнем Востоке под беспрецедентно низкую процентную ставку 2% годовых. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Минвостокразвития.

«Льготная ипотека под 2% годовых для молодых семей и получателей «дальневосточных гектаров» стала реальностью. Это, пожалуй, самая востребованная мера поддержки дальневосточников, необходимая для повышения уровня жизни жителей нашего региона. Запуск этой социальной меры подчеркивает тот приоритет, который Правительство придает социально-экономическому развитию Дальнего Востока», - прокомментировал Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Кредит под 2 процента могут получить: молодые семьи – возраст супругов до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми, а также участники программы дальневосточный гектар», которые взяли землю под строительство ИЖС. Для получателей гектара нет возрастных ограничений. Ипотеку можно взять для приобретения жилья в новостройках в городах Дальнего Востока или на вторичном рынке - в сельской местности. Кредитование строительства своего дома доступно для двух категорий – как для молодых семей, так и для получателей «дальневосточных гектаров».

Кредиты будут выдаваться в течение 5 лет, при том что рассчитаться за них можно будет в течение 20 лет. В соответствии с требованиями банковского регулятора, предусмотрен первоначальный взнос в размере 20% от размера кредита. Это среднерыночный уровень, который обеспечивает снижение рисков по кредитам для банков, предоставляющих кредиты.

Важным условием сохранения ставки 2% по кредиту является требование к молодым семьям прописаться в квартире или доме, который они приобретают в течение 9 месяцев после оформления права собственности. Сохранять прописку нужно будет не менее 5 лет с даты выдачи кредита. Он предоставляется под залог приобретаемой молодыми семьями недвижимости или под имеющуюся недвижимость – при строительстве индивидуального дома.