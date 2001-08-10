Сахалинские НКО могут побороться за гранты правительства
Два конкурса на получение грантов объявлены на Сахалине. Участие в них могут принять некоммерческие организации, зарегистрированные и работающие на территории области, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Первый конкурс направлен на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Приоритетные направления: благоустройство населенных пунктов; создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; экологическая реабилитация сельских территорий (очистка озер, рек, лесных насаждений); поддержка национальных, культурных традиций, народных промыслов и ремесел; сельского туризма. А также нравственное и патриотическое воспитание молодежи, проведение культурных мероприятий с участием коллективов народного творчества, художественной самодеятельности, создание центров досуга и детского творчества.
По итогам второго конкурса предоставляются субсидии некоммерческим организациям, связанных с деятельностью по защите животных. Он направлен на пропаганду гуманного отношения к животным, снижение численности безнадзорных животных, развитие волонтерского движения помощи животным.
Для участия в конкурсах необходимо в срок до 11 января включительно подать заявочные документы установленного образца.
Консультации по оформлению заявочных документов для участия в Конкурсе можно получить в департаменте внутренней политики Правительства Сахалинской области по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, офис 327, телефоны: 8(4242) 67-02-97 Ульянова Елена Александровна, электронная почта: e.ulyanova@sakhalin.gov.ru. А также в ресурсном центре поддержки, созданном на базе ОКУ «Аппарата Общественной палаты Сахалинской области». Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, корпус б, офис 401, телефоны: 8 (4242) 42-42-30 Коржова Ирина Владимировна, электронная почта: i.korzhova@sakhalin.gov.ru.
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