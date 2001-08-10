Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае и ЕАО вырос более чем на четверть

За январь-сентябрь 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее – ЕАО) увеличился на 27% и превысил 131 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц по итогам трех кварталов 2019 года составил 84,6 млрд рублей.

Драйвером роста общего кредитного портфеля за отчетный период стал корпоративный бизнес. Кредиты крупных клиентов возросли на 37% и превысили 75,6 млрд рублей. Активная динамика портфеля наблюдалась и в сегменте среднего и малого бизнеса: здесь портфель вырос на 19%, до 19,4 млрд рублей. Портфель ресурсов крупного бизнеса за отчетный период увеличился в 2,6 раза и составил 8,7 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель с начала года увеличился на 14%, составил 36 млрд рублей. Из них 18,7 млрд рублей сформировали кредиты наличными (+16%) и 15,1 млрд — жилищные займы (+12%). Портфель кредитных карт увеличился на 13% и достиг 1,9 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических лиц с начала года вырос на 12% и составил 59,7 млрд рублей. Из них более 37 млрд рублей пришлось на депозиты (+7%).

Объем выдачи займов жителям Хабаровского края и ЕАО за девять месяцев 2019 года превысил 11,4 млрд рублей. Активную динамику показали выдачи ипотечных кредитов: в отчетном периоде они составили 7%, жителям регионов на приобретение недвижимости выдано более 3,8 млрд рублей. Еще 7,5 млрд рублей предоставлено в виде кредитов наличными, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ВТБ на Дальнем Востоке.

Вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае и ЕАО Евгений Орлов отметил: «В текущем году мы приложили много усилий для создания высокорезультативной региональной команды и развития корпоративной культуры. Это отразилось в росте наших показателей и, уверен, даст еще больший эффект в будущем. Вместе с этим фокус нашего внимания был направлен на развитие цифровых сервисов и на повышение удовлетворенности клиентов: согласно мнению экспертов, этот показатель уже растет в среде среднего и малого бизнеса – наиболее гибком и чувствительном к изменениям сегменте».