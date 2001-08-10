Тихоокеанское
информационное агентство
13 Декабря 2019
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17:00, Сегодня | Новости экономики Сахалина и Курил

На развитие Дальнего Востока выделят больше 1 триллиона рублей

На развитие Дальнего Востока выделят больше 1 триллиона рублей

Разработана новая программа развития Дальнего Востока. Документ уже подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в праивтельстве области.  В ближайшее время программу примут указом президента РФ. Такую информацию на пресс-конференции в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» сообщил вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

– Объем финансирования программы – 1 трлн 560 млрд рублей. Мне кажется, что это неплохая история – до 2025 года на территорию Дальнего Востока придут такие существенные инвестиции из федерального бюджета на строительство медицинских учреждений, школ, дорог, жилья, – сказал Юрий Трутнев. 

Вице-премьер и полпред президента также отметил, что условия жизни на Дальнем Востоке должны быть лучше, чем в центральной России в сферах медицины, образования, дорожной и жилищной инфраструктуры. Это важное условие для того, чтобы люди здесь оставались и сюда переезжали, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на правительство Сахалинской области.  

– Надеюсь, что определенный вклад в интерес к Дальнему Востоку внесет двухпроцентная ипотека. Уже сейчас человек, который живет в центральной части России, но возможности приобрести жилье не имеет, может получить дальневосточный гектар и взять кредит под строительство дома на этом участке, – завершил мысль Юрий Трутнев.

 

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