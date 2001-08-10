Субсидирование авиаперевозок для дальневосточников планируют продолжать
Сохранение плоских тарифов жизненно важно для сахалинцев и всех дальневосточников. Такое мнение высказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, комментируя ответ президента РФ Владимира Путина журналистам на большой пресс-конференции. Глава государства сообщил, что для дальневосточников будет продолжена практика субсидирования авиаперевозок, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.
– Весь 2019 год при поддержке федеральных властей мы работали над возвращением «Аэрофлота» на Сахалин, сохранением плоских тарифов и введением более вместительных самолетов на рейсах между Южно-Сахалинском и Москвой. И мы победили – эта жизненно важная задача была успешно решена благодаря поддержке руководства страны, лично Президента, – отметил сахалинский губернатор.
Мнение о значимости сохранения плоских тарифов для дальневосточников разделяет и генеральный директор АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Никита Полонский.
– Сохранение субсидирования авиаперевозок дает ежегодный прирост пассажиропотока в аэропорту Южно-Сахалинска на 10-12 процентов, – поделился он. – Это говорит о значимости меры поддержки для сахалинцев и курильчан – жители могут беспрепятственно и по доступным тарифам выезжать на материк, к местам отдыха. Это, прежде всего, важно психологическое достижение – мы не оторваны от большой земли, мы – часть России.
Политика сохранения плоских тарифов, считают сахалинские власти, укладывается в стратегию по созданию в Южно-Сахалинске международного транспортного хаба. Сейчас в областном центре заканчивается строительство нового аэровокзального комплекса. Ввод его в работу позволит существенно увеличить пассажиропоток на острова.
Напомним, новый терминал возводится с использованием самых передовых технологий, начиная от системы умного контроля с современными линиями досмотра пассажиров и багажа и заканчивая регистрацией и обслуживанием вылетающих и прилетающих. Будущие пассажиры не будут терять время при оформлении проездных документов, посадке в самолет и высадке из него, при получении багажа.
Площадь нового аэровокзала составляет 40 тысяч квадратных метров. Для сравнения – нынешняя воздушная гавань в пять раз меньше. Пропускная способность нового аэровокзала увеличится в пять раз – до 5 миллионов человек в год. Завершение всех работ запланировано на конец 2020 года.
Накануне, 19 декабря, в Центре международной торговли в Москве прошла большая пресс-конференция Владимира Путина. Президент России в 15-й раз собрал на одной площадке журналистов из разных регионов страны. В этом году их количество в очередной раз побило рекорд — 1895 человек.
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