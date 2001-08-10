Сахалинские банки не будут ужесточать условия получения ипотеки под 2%
На Сахалине и Курилах банки не будут ужесточать условия получения двухпроцентной ипотеки. За реализацией соответствующей программы на Дальнем Востоке проследит руководство страны. Об этом в ходе большой пресс-конференции сообщил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, время, необходимое для внесения средств материнского капитала в счет погашения жилищного кредита, сократят вдвое, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.
Вопрос о дальневосточной ипотеке президенту задала журналист из Магаданской области. Она предположила, что банки из-за невыгодных условий начнут ужесточать требования для её получения.
– А почему банки должны отказывать? Мы же субсидируем это из бюджета. Для них эта ипотечная ставка не будет приносить никаких убытков, наоборот, это гарантия со стороны Правительства. Так что я не ожидаю здесь каких-то сложностей. Но тем не менее мы, конечно, будем смотреть за практикой применения этих мер, – подчеркнул Владимир Путин.
Также Президент России отметил, что необходимо сокращать время, которое требуется для внесения средств материнского капитала в счет погашения жилищного кредита. Соответствующее решение уже принято – сроки, необходимые для проведения таких операций, сократят вдвое. А в будущем и вовсе – до одного дня при помощи технологий «электронного документооборота».
– Для нас это очень актуально – семьям с детьми в Сахалинской области уделяется особое внимание. Помимо федерального, островитяне получают региональный материнский капитал. Это довольно существенная сумма – более 200 тысяч рублей. Её также можно направить в счет погашения ипотеки. Кстати, в этом году срок действия программы заканчивался, но мы решили её продлить до 2022 года, – отметил губернатор региона Валерий Лимаренко.
Также вопрос о программах «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека» озвучила журналист из Омска. Она предположила, что такие меры можно применять и в Сибири – это сделало бы жизнь там более привлекательной. Президент, в свою очередь, отметил, что землю на Дальнем Востоке сегодня может взять любой житель страны. На участках люди строят жилье, занимаются сельским хозяйством или туристическим бизнесом. Однако есть и сложности – инфраструктура развита не везде. Поэтому сначала нужно в полной мере реализовать эту инициативу на Дальнем Востоке, а уже потом переносить её в другие федеральные округа.
Напомним, накануне состоялась 15-я большая пресс-конференция президента страны. Глава государства общался с журналистами в прямом эфире почти 4,5 часа.
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