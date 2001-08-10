Дополнительные деньги выделят сахалинскому здравоохранению

В Сахалинской области как и по всей стране усиливают борьбу с онкологией. Первичное звено российского здравоохранения получит дополнительные полтриллиона рублей. Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции рассказал, что основные средства пойдут на борьбу с онкозаболеваниями, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Федеральное финансирование усилит возможности островной медицины. Внимание главы государства означает, что в стране появятся новые технологии, оборудование, кадры. Для Сахалина все эти составляющие очень важны. Мы уже активно внедряем новые подходы в лечении сложнейших форм рака, привлекаем опытных врачей, оснащаем больницы. Запустили специальную программу. Ввели функцию на горячей линии «1-300» «Спроси онколога». Чтобы получить консультацию специалиста, надо дополнительно набрать цифру. Все эти усилия должны существенно помочь в борьбе с раком, – прокомментировал губернатор Валерий Лимаренко.

Он напомнил, что большая работа по модернизации здравоохранения на островах уже ведется. В этом году на переоснащение сахалинских и курильских медучреждений выделили 2,7 миллиарда рублей. Было приобретено 1100 единиц новейшей техники. Также существенно выросли зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках. Для привлечения специалистов выплачиваются самые высокие подъемные в стране – от 1,45 до 2,6 миллиона рублей. Медикам компенсируют до 25 тысяч рублей на аренду квартиры.

Депутат Сахалинской областной Думы, председатель регионального отделения «Женщины России» Наталья Коршунова считает своевременным решение Президента о помощи первичному звену.

– Здорово что Владимир Владимирович поднял этот вопрос. И хорошо, что на Сахалине и Курилах сегодня активно занимаются медициной. Уже сейчас положение дел значительно улучшилось. Мы одними из первых в стране запустили программы по привлечению кадров, по модернизации отрасли, – отметила Наталья Коршунова. – Президент сказал, что средства будут направлены на приобретение оборудования, строительство и ремонты учреждений. В Сахалинской области на них могут быть приобретены высокотехнологическое оборудование, машины скорой помощи, созданы новые медицинские центры и оборудованы физиокабинеты.

С мнением депутата согласился и председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

– Считаю, что помощь федерального центра в решении этого вопроса пойдет на благо сахалинцев и курильчан, – заявил он.

Накануне, 19 декабря, в Центре международной торговли в Москве прошла большая пресс-конференция Владимира Путина. Президент России в 15-й раз собрал на одной площадке журналистов из разных регионов страны. В этом году их количество в очередной раз побило рекорд – 1895 человек.