Новый центр города появится в Южно-Сахалинске

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко презентовал крупные сахалинские проекты заместителю председателя правительства РФ – полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу. На рабочем совещании, которое состоялось накануне, обсуждалось создание в островном регионе медицинского кластера, нефтегазового индустриального парка и развитие Южно-Сахалинска.

Как рассказали в областном правительстве, Сахалинская область имеет уникальное географическое положение. Она находится в непосредственной близости к странам Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время добраться до островов – благодаря возвращению «Аэрофлота» – сегодня можно также легко, как до Владивостока или Хабаровска. По мнению Валерия Лимаренко, это преимущество следует использовать для развития медицинского туризма. Задача регионального минздрава – перехватить потоки пациентов, которые сегодня летают на лечение в Японию и Республику Корею. Для этого на островах планируют разместить филиалы ведущих клиник – не только российских, но и зарубежных. Передовые услуги будут предоставлять в новом шестиэтажном здании в центре Южно-Сахалинска. Его ввод запланирован на первый квартал 2020 года.

Медицинский кластер объединит как государственные, так и частные медучреждения, включая новые объекты Сахалинской областной клинической больницы, онкологического диспансера, детской областной больницы и бальнеологические источники.

– Будем работать всесторонне. Особое значение в развитии кластера имеют санаторные комплексы. Мы должны обеспечить всех желающих восстановительно-реабилитационными услугами с пребыванием от одной до трёх недель. Это важное конкурентное преимущество, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Кроме того, у нас богатая природа – есть возможность и желание использовать минеральные воды и лечебные грязи. Считаю, что работа медицинского кластера будет хорошо сочетаться с островным горнолыжным курортом. Они будут дополнять друг друга.

Деньги на создание медицинского кластера в Сахалинской области планируется привлечь из внебюджетных источников, регионального и федерального бюджетов.

С привлечением средств федерального центра также планируется создание нефтегазового индустриального парка. На его территории будут располагаться производственные, учебные, складские, вспомогательные мощности и социально-бытовые объекты сервисных компаний, которые обслуживают нефтегазовые месторождения Сахалина. Площадку обеспечат энергоносителями и необходимой инфраструктурой. Работы будут проходить в три этапа и завершатся до 2023 года. В результате островной регион получит центр нефтегазового сервиса. Так, сегодня региональная сервисная база не соответствует уровню развития и потенциалу добычи в области. Доля внутренних нефтегазосервисов составляет 6%. Однако благодаря индустриальному парку этот показатель вырастет до 25% к 2030 году.

– Создание индустриального парка позволит не только сконцентрировать дополнительные деньги внутри региона, но и поможет в развитии наших шельфовых проектов, – отметил губернатор.

Кроме того, Юрию Трутневу рассказали, как в будущем преобразится областной центр. Так, 4,7 и 8 микрорайоны города будут обновлены. Сегодня они застроены физически и морально устаревшими зданиями. Их необходимо снести и построить новые дома. Особый акцент в Южно-Сахалинске сделают на создание туристической инфраструктуры. У подножия «Горного воздуха» создадут рекреационные, спортивные, общественно-деловые и культурные пространства. Здесь появится своего рода «олимпийская деревня».

Большую часть объектов откроют вдоль улицы Горького. На ней возведут легкоатлетический манеж и центр единоборств. Рядом с объектами обустроят велосквер. Вместе с биатлонной трассой он составит единый комплекс для велосипедных прогулок.

Кроме того, в островной столице планируется создание нового центра города. Его главная особенность – современные форматы городской коммуникации. В островной столице обустроят научно-просветительский парк с дополненной реальностью, «Японский квартал», аллею флоры и фауны Сахалина, молодежный сквер с зоной для воркаута и скейт-парком и арт-парк «Сахалин в миниатюре».