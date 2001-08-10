Пенсии неработающим сахалинцам начнут выплачивать в новом размере с 1 января 2020 года

Неработающим сахалинским пенсионерам с 1 января 2020 года страховые пенсии начнут выплачивать в новом размере. Они проиндексированы на 6,6%.

Как напоминают в пенсионном фонде России по Сахалинской области, размер страховой пенсии определяется двумя составляющими, которые ежегодно увеличивают. Первая составляющая — стоимость пенсионных коэффициентов. Вторая — фиксированная выплата.

В 2020 году стоимость одного пенсионного коэффициента установлена в размере 93 рубля. Количество у каждого пенсионера — индивидуально.

Размер фиксированной выплаты с 1 января устанавливается в размере 5686 рублей 25 копеек. Она выплачивается с районным коэффициентом на весь период проживания в регионах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, передает ТИА "Острова", ссылаясь на пенсионный фонд России по Сахалинской области.

Районный коэффициент разный:

Южные и центральные районы — 1,4

Оха, Ноглики — 1,6

Курильские острова — 2,0

В Сахалинской области проживает 151914 получателей страховых пенсий. Среди них есть как работающие, так и неработающие пенсионеры.

В соответствии с действующим законодательством выплачиваемые страховые пенсии повысятся только у неработающих пенсионеров.

В связи с корректировкой размеров страховых пенсий, увеличенные страховые пенсии получат 98622 островных неработающих пенсионера.

Средний размер выплачиваемой страховой пенсии неработающих пенсионеров в островном регионе на 1 октября 2019 года составлял 19938 рублей, в результате январской корректировки он увеличится до 21254 рублей.

В том числе:

средний размер страховой пенсии по старости увеличится с 20532 руб. - до 21887 руб.;

средний размер страховой пенсии по инвалидности – с 12534 руб. - до 13361 руб.;

средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца – с 10407 руб. - до 1194 руб.

Сотрудники образают внимание, что работающие пенсионеры продолжат получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней - без учета индексации.