Пенсии неработающим сахалинцам начнут выплачивать в новом размере с 1 января 2020 года
Неработающим сахалинским пенсионерам с 1 января 2020 года страховые пенсии начнут выплачивать в новом размере. Они проиндексированы на 6,6%.
Как напоминают в пенсионном фонде России по Сахалинской области, размер страховой пенсии определяется двумя составляющими, которые ежегодно увеличивают. Первая составляющая — стоимость пенсионных коэффициентов. Вторая — фиксированная выплата.
В 2020 году стоимость одного пенсионного коэффициента установлена в размере 93 рубля. Количество у каждого пенсионера — индивидуально.
Размер фиксированной выплаты с 1 января устанавливается в размере 5686 рублей 25 копеек. Она выплачивается с районным коэффициентом на весь период проживания в регионах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, передает ТИА "Острова", ссылаясь на пенсионный фонд России по Сахалинской области.
Районный коэффициент разный:
- Южные и центральные районы — 1,4
- Оха, Ноглики — 1,6
- Курильские острова — 2,0
В Сахалинской области проживает 151914 получателей страховых пенсий. Среди них есть как работающие, так и неработающие пенсионеры.
В соответствии с действующим законодательством выплачиваемые страховые пенсии повысятся только у неработающих пенсионеров.
В связи с корректировкой размеров страховых пенсий, увеличенные страховые пенсии получат 98622 островных неработающих пенсионера.
Средний размер выплачиваемой страховой пенсии неработающих пенсионеров в островном регионе на 1 октября 2019 года составлял 19938 рублей, в результате январской корректировки он увеличится до 21254 рублей.
В том числе:
- средний размер страховой пенсии по старости увеличится с 20532 руб. - до 21887 руб.;
- средний размер страховой пенсии по инвалидности – с 12534 руб. - до 13361 руб.;
- средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца – с 10407 руб. - до 1194 руб.
Сотрудники образают внимание, что работающие пенсионеры продолжат получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней - без учета индексации.
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