Стоимость проезда в автобусах изменится с 1 января в Южно-Сахалинске
С 1 января в Южно-Сахалинске изменится стоимость проезда в городских автобусах с 20 до 22 рублей, на пригородных маршрутах - с 1,9 до 2,1 рубля за километр пути. Вместе с этим, с 450 рублей до 495 увеличивается размер ежемесячного платежа социальной транспортной карты.
Напоминает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Сахалинска, в последний раз цену на билеты в городских автобусах повышали на три рубля в апреле 2016 года — с 17 до 20 рублей. А размер ежемесячного платежа по проездному не менялся почти 9 лет, с июня 2011 года. Добавим, что экономически обоснованная стоимость за одну поездку почти в два раза выше цены за билет.
Средства, полученные от изменения тарифoв, перевозчики направят на индексацию заработной платы работникам транспортных предприятий, выплату налогов, приобретение запасных частей и топлива, принятие новых мер по обеспечению безопасности пассажиров, усовершенствование мероприятий по охране труда и т. д.
Несмотря на повышение цены, Южно-Сахалинск останется городом с одним из самых низких тарифов на Дальнем Востоке. К примеру, в Благовещенске сейчас при оплате наличными одна поездка обходится в 23 рубля (c нового года цену повысят до 25 руб.), в Хабаровске — 26 рублей (вечером после 20:00 — 30 руб.), в Петропавловске-Камчатском — 27 рублей, в Якутске и Владивостоке — 28 рублей.
Добавим, что на территории городского округа по-прежнему действуют транспортные карты длительного пользования, дающие право бесплатного проезда для отдельных категорий пассажиров: граждан старше 70 лет и учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.
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