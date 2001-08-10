ВТБ профинансировал якутского производителя мясной продукции и полуфабрикатов
ВТБ открыл ООО «Хоту-Ас» кредитный лимит в размере 100 млн рублей сроком на три года. Заемные средства компания направит на финансирование текущей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба банка.
ООО «Хоту-Ас» производит мясные и колбасные изделия и полуфабрикаты, а также реализует собственную продукцию на территории Дальневосточного федерального округа. Общий товарный ассортимент Якутского мясокомбината включает более 200 наименований.
Управляющий ВТБ в Якутии Денис Леонтьев отметил: «ВТБ заинтересован в ежегодном росте качественной клиентской базы региона. Начало сотрудничества с ООО «Хоту-Ас» — яркое тому подтверждение. Мы стремимся поддерживать крупные компании региона, особенно в сегменте АПК. Следуя стратегии развития банка, в своей работе мы делаем акцент на банковской экспертизе, консультировании и разработке индивидуальных предложений для всех категорий клиентов. Уверен, что такой комплексный подход позволит нам стать банком первого выбора для них к 2022 году».
Генеральный директор «Хоту Ас» Сергей Абрамов прокомментировал: «Мы проводим постоянную модернизацию, обновление оборудования и технологий производства, вводим порядка десяти новых наименований мясных и колбасных изделий ежегодно. Объемы реализации продукции у нас динамично растут. Мы рассчитываем на расширение сотрудничества с ВТБ и поддержку банком наших проектов развития».
По итогам девяти месяцев 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Республике Саха (Якутия) вырос на 13% и составил 46,4 млрд рублей. Объем привлеченных средств предприятий и частных лиц за отчётный период составил 43,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5%.
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