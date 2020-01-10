Сахалинским семьям выплатят до миллиона рублей на машину
В Сахалинской области семьям, где воспитывается пятеро и более детей, предоставят до 1 миллиона рублей на покупку машины. Льгота вновь начнет действовать на островах по решению губернатора Валерия Лимаренко. В 2020 году на дополнительную меру поддержки в региональном бюджете предусмотрено 100 миллионов рублей, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Воспользоваться выплатой могут все многодетные – независимо от семейного дохода. Для получения льготы есть ряд условий. Все члены семьи должны иметь гражданство РФ и проживать в Сахалинской области. В числе обязательных требований – отсутствие в собственности автотранспорта и наличие водительского удостоверения.
– Для семьи, в которой воспитываются пять и более детей, машина становится предметом необходимости. В этом году по инициативе главы области мы возобновили единовременные выплаты на приобретение автомобиля для многодетных. Рассчитываем, что данную меру поддержки получат около 100 сахалинских семей. За подробной информацией им следует обращаться в центры социальной поддержки по месту жительства, – рассказала начальник отдела семейной политики министерства социальной защиты Сахалинской области Галина Щёкотова. – Кроме того, многодетные могут направить на покупку автомобиля и средства регионального материнского капитала.
Напомним, выплаты семьям с пятью и более детьми на приобретение машины действовали в Сахалинской области в 2017 году. Тогда автомобили смогли приобрести 56 многодетных семей на общую сумму более 50 миллионов рублей.
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