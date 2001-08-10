Взлетно-посадочную полосу в Южно-Сахалинске хотят построить на федеральные деньги

Валерий Лимаренко предложил выделить федеральные средства на строительство взлетно-посадочной полосы в Южно-Сахалинске. Рабочая встреча губернатора Сахалинской области с заместителем председателя правительства РФ Максимом Акимовым была посвящена вопросам транспортной доступности островов, передает региональное правительство.

Глава региона рассказал о строительстве нового современного аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске. Там смогут с комфортом обслуживаться до 800 пассажиров в час – около 3 миллионов человек в год. В то же время взлетно-посадочная полоса в главной воздушной гавани на островах исчерпала свой ресурс.

Валерий Лимаренко обратился к зампреду с просьбой включить строительство новой ВПП в аэропорту областной столицы в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» и выделить на этот объект федеральные средства.

В ответ Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта и цифровизации, дал поручение профильным федеральным органам исполнительной власти проработать данный вопрос совместно с аналитическим центром при Правительстве РФ. В ближайшее время эту тему рассмотрят на проектном комитете по транспорту.

– На Сахалине сейчас многое делается для развития авиасообщения, модернизируется аэропортовая инфраструктура, привлекаются перевозчики. Аэропорт в Южно-Сахалинске – единственный в регионе способен принимать и обслуживать все типы воздушных судов, поэтому развивать его необходимо, – отметил зампред российского правительства.

– Есть проблемы, которые невозможно решить без поддержки федерального центра. Надеемся на ваше содействие в вопросах строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска, – сказал Валерий Лимаренко.

На встрече обсуждалась и тема реконструкции трассы Южно-Сахалинск – Оха. Сегодня асфальтом покрыты 603 километра главной дороги, соединяющей юг и север острова. Около 240 километров пока не имеют твердого покрытия – во время циклонов этот участок становится непроезжим.

Напомним, что передача транссахалинской трассы в федеральную собственность ожидается в 2020 году. При этом высвободившиеся средства региональной казны направят на ремонт и строительство дорог местного значения.