Взлетно-посадочную полосу в Южно-Сахалинске хотят построить на федеральные деньги
Валерий Лимаренко предложил выделить федеральные средства на строительство взлетно-посадочной полосы в Южно-Сахалинске. Рабочая встреча губернатора Сахалинской области с заместителем председателя правительства РФ Максимом Акимовым была посвящена вопросам транспортной доступности островов, передает региональное правительство.
Глава региона рассказал о строительстве нового современного аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске. Там смогут с комфортом обслуживаться до 800 пассажиров в час – около 3 миллионов человек в год. В то же время взлетно-посадочная полоса в главной воздушной гавани на островах исчерпала свой ресурс.
Валерий Лимаренко обратился к зампреду с просьбой включить строительство новой ВПП в аэропорту областной столицы в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» и выделить на этот объект федеральные средства.
В ответ Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта и цифровизации, дал поручение профильным федеральным органам исполнительной власти проработать данный вопрос совместно с аналитическим центром при Правительстве РФ. В ближайшее время эту тему рассмотрят на проектном комитете по транспорту.
– На Сахалине сейчас многое делается для развития авиасообщения, модернизируется аэропортовая инфраструктура, привлекаются перевозчики. Аэропорт в Южно-Сахалинске – единственный в регионе способен принимать и обслуживать все типы воздушных судов, поэтому развивать его необходимо, – отметил зампред российского правительства.
– Есть проблемы, которые невозможно решить без поддержки федерального центра. Надеемся на ваше содействие в вопросах строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска, – сказал Валерий Лимаренко.
На встрече обсуждалась и тема реконструкции трассы Южно-Сахалинск – Оха. Сегодня асфальтом покрыты 603 километра главной дороги, соединяющей юг и север острова. Около 240 километров пока не имеют твердого покрытия – во время циклонов этот участок становится непроезжим.
Напомним, что передача транссахалинской трассы в федеральную собственность ожидается в 2020 году. При этом высвободившиеся средства региональной казны направят на ремонт и строительство дорог местного значения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:20 Сегодня Сахалинец стал 12-м на олимпийских играх в Швейцарии
10:00 Сегодня Юные островитяне зимой стали больше травмироваться
- 10:17 Сегодня Представители областного минтранса проверили работу Холмского порта
- 10:41 Сегодня Жителей Южно-Сахалинска приглашают на диспансеризацию
- 10:51 9 Января Сахалинские борцы завоевали семь медалей на дальневосточном турнире
11:30 9 Января Юных островитян познакомили с Хозяйкой Огня
- 17:15 9 Января Жителям Сахалинской области напоминают о записи в первые классы
- 12:02 9 Января Жителей Дальнего научили играть в хоккей
18:00 17 Декабря Сахалинцев приглашают на открытие выставки «Здесь и сейчас»
- 18:00 27 Декабря Синоптики рассказали, какой будет погода на Сахалине и Курилах на Новый год
- 10:30 27 Декабря Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января
11:00 27 Декабря Вырубку леса в памятнике природы обнаружили сахалинские экологи
Выбор редакции
- 10:30 Вчера Свыше 300 млн рублей задолжали по госконтрактам на Сахалине
- 16:06 13 Января Молодая южносахалинка заплатила сто тысяч за несуществующий фотоаппарат
- 18:00 10 Января Сахалинским семьям выплатят до миллиона рублей на машину
- 14:24 10 Января Предстоящая неделя на Сахалине и Курилах будет морозной
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
- 18:37 27 Ноября Эксперты: в ближайшие 5 лет Курилам прогнозируют туристический рост
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?