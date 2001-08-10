ПСО: цены на сахалинское молоко остаются стабильными
Изменений стоимости продукции под брендом «Утро Родины» от молочного комбината «Южно-Сахалинский» нет, – к такому выводу пришли сотрудники регионального министерства торговли и продовольствия, собрав данные из всех районов Сахалина и Курил. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Поводом для сбора информации стали публикации в социальных сетях и средствах массовой информации. Там появились фотографии, сделанные в одном из магазинов областного центра. На снимке – пастеризованное молоко «Утро Родины» в тетрапакете с завинчивающейся крышкой. Ниже ценник – 104 рубля. Был сделан вывод, что рост цен на молоко после Нового года достиг 70 процентов, так как еще совсем недавно в этом магазине данный продукт стоил всего 54 рубля. Губернатор региона Валерий Лимаренко поручил разобраться в ситуации.
– Первым делом мы внимательно изучили снимок, опубликованный в СМИ и социальных сетях, – рассказала министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко. – И выяснили, что произошла путаница. На фото - молоко пастеризованное «Утро Родины» с содержанием жира 2,5%, срок годности 5 суток. А ценник под ним относится к молоку ТБА (Тетра Брик Ассептик) с содержанием жира 4%, срок годности – 6 месяцев. Этот продукт производится по технологии, отличной от пастеризации. Она более затратная, используется более дорогое оборудование и уникальная упаковка. Отсюда иные затраты на производство и, соответственно, другая отпускная цена.
Как отметила министр, молочный комбинат «Южно-Сахалинский» и сегодня отпускает оптовикам молоко с содержанием жира 2,5% по 57 рублей за литр, молоко длительного хранения жирностью 4% – по 83 рубля. Отпускная цена на продукцию комбината не меняется.
– Я через день покупаю по литру молока местного производства в разных магазинах, - рассказал пенсионер из Южно-Сахалинска Андрей Суханов. – Цена везде примерно одинаковая, разброс в несколько рублей. И она давно уже не увеличивается.
– У нас литр молока со сроком хранения в пять суток стоит 71-72 рубля, – поделилась жительница села Тымовского Ирина Федосеева. – С прошлого года ничего не изменилось.
По сведениям областного торгового ведомства, в Невельском районе за литр молока пастеризованного «Утро Родины» (содержание жира 2,5%, срок годности 5 суток) просят от 63 до 69 рублей. В Смирныховском - повышение цен также не отмечено, цена молока – 66 - 69 рублей. Выше цены в самых отдаленных муниципальных образованиях. Например, в Охинском районе от 72 до 75 рублей. В социальных магазинах Курильского района – от 83 до 88 рублей.
В целом ситуация с ценами на продукцию сахалинских производителей остается стабильной, считают в областном министерстве торговли и продовольствия. Это подтверждает и официальный орган статистики. Региональное подразделение не фиксирует повышение цен по отношению к декабрю прошлого года.
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