ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
ВТБ представляет новый тип АТМ – видеобанкоматы с возможностью онлайн-консультации сотрудниками контакт-центра. Технология сократит время обслуживания клиентов и поможет охватить более 90% стандартных услуг менеджеров в офисах, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение банка.
Новый банкомат ВТБ относится к категории VTM (video teller machine). Он оснащен дополнительным экраном и комплектом оборудования для видеоконсультации с сотрудником банка в режиме онлайн. Возможность получить практически полный спектр услуг в режиме «одного окна» значительно экономит как время клиентов, так и ресурсы самого банка.
На сегодняшний день новинка работает в двух отделениях ВТБ в Москве – «Афимолл» и «Цветной бульвар». Помимо возможности провести видеоконсультацию в устройстве сохранены и базовые функции банкоматов ВТБ: прием и выдача наличных, переводы средств, изменение пин-кода, запрос баланса или мини-выписки. После завершения тестового периода перечень услуг будет значительно расширен.
«Сейчас мы запускаем новое устройство в пилотном режиме и в течение всего 2020 г. планируем поэтапно расширять его возможности новыми сервисами. Технология будет особенно востребована в отдаленных точках продаж, так как позволит клиентам получать привычные банковские услуги полностью в дистанционном режиме. Это важнейшая задача, к которой мы последовательно движемся в рамках стратегии до 2022 г.», – подчеркнул Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
«Новое оборудование по своему потенциалу значительно превосходит функционал стандартного банкомата. Дополнительные сервисы сделают его уникальным в России с охватом более 90% стандартных услуг в отделениях. Цифровизация является стратегической задачей ВТБ – в течение трех лет мы намерены предоставить омниканальный сервис для физических лиц в том, числе в устройствах самообслуживания», – отметил Валерий Чулков, член правления ВТБ.
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