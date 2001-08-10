Островные малоимущие семьи будут получать новую выплату
Для малоимущих семей с детьми в Сахалинской области вводят новую выплату. Размер ежемесячного пособия на детей в возрасте с 3 до 7 лет составит более 8 тысяч рублей. Об этом накануне заявил губернатор Валерий Лимаренко на пресс-конференции.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве, с этого года по поручению президента РФ Владимира Путина для малообеспеченных семей устанавливается новая ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Ее размер составляет половину прожиточного минимума. В среднем по России размер выплаты – 5,5 тысяч рублей, в Сахалинской области – более 8 тысяч (на третий квартал 2019 года прожиточный минимум на ребенка в островном регионе – 16 345 рублей). Ожидается, что новой мерой поддержки смогут воспользоваться более 5 тысяч островных семей.
– Если даже с учетом этой выплаты материальное положение семьи останется тяжелым, мы будем предоставлять меру поддержки в двойном размере, – сказал Валерий Лимаренко. – Сахалинцы и курильчане, которые воспитывают детей, не должны жить за чертой бедности.
Отметим, что с июля 2019 года в островной области для семей, имеющих первых и вторых детей, не посещающих дошкольные учреждения, ввели новую меру поддержки. Если малышам не хватило мест в яслях, а доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум в полтора раза, из бюджета оказывается ежемесячная финансовая помощь. Размер выплаты – более 14,5 тысяч рублей.
Губернатор также затронул тему горячего питания в школах. На Сахалине и Курилах бесплатно обедают более 24 тысяч учеников начальных классов и около 13 тысяч ребят из 5-11 классов. Питанием обеспечивают детей коренных малочисленных народов Севера, ребят из малоимущих и неполных семей. А детей с ограниченными возможностями здоровья кормят в школе два раза.
С этого года в Сахалинской области эту инициативу развили еще шире. Теперь бесплатно обедать смогут ребята из многодетных семей – вне зависимости от их достатка.
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