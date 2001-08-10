Сахалинские семьи получат по 150 тысяч рублей при рождении первенца
Сто пятьдесят тысяч рублей будут выплачивать всем сахалинским семьям при рождении первенца. Такую информацию озвучил губернатор Валерий Лимаренко на своей пресс-конференции. Кроме того, до 250 тысяч рублей увеличивается региональная выплата при появлении на свет второго малыша, передает региональное правительство.
Ранее в Сахалинской области 150 тысяч рублей получали только женщины, которые родили первого ребенка в возрасте от 19 до 25 лет.
– Мы убираем это возрастное ограничение. Семье, которая отпраздновала пополнение, никогда не помешает финансовая помощь. Президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию сказал о необходимости расширять меры социальной поддержки, – напомнил Валерий Лимаренко. – Сумма федерального материнского капитала так же увеличивается. Сахалинские семьи будут получать региональную выплату вдобавок к федеральной.
С этого года при рождении первого ребенка из федерального бюджета предоставляется 466 тысяч рублей, при появлении на свет второго малыша – 616 тысяч рублей.
В Сахалинской области также принято решение – увеличить региональный материнский капитал. Семьи, где родился второй ребенок, будут получать 250 тысяч рублей (ранее выплата составляла чуть более 200 тысяч). Напомним, что действие федеральной программы маткапитала продлили до 2026 года. Действие регионального материнского капитала будет также продлено до 2026 года.
На Сахалине и Курилах семьям с детьми оказывается финансовая помощь на погашение ипотечного кредита. Она распространяется на займы от Сахалинского ипотечного агентства. При появлении на свет первого ребенка сумма долга уменьшается на 500 тысяч рублей, второго – 1 миллион рублей, третьего и последующих – до 2 миллионов рублей.
Как рассказал на пресс-конференции губернатор, эту практику собираются распространить на коммерческие банки. Воспользоваться мерой поддержки смогут семьи, которые живут на Сахалине и Курилах не менее 10 лет и которые отпраздновали рождение малыша после 1 января 2020 года.
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