Островитянам полностью компенсируют перевод автомобилей на газ

Сахалинцам компенсируют полную стоимость перевода автомобилей на газ. Об этом губернатор Валерий Лимаренко сообщил в ходе заседания совета по инвестиционной деятельности. Также при покупке машин на голубом топливе островитяне могут рассчитывать на региональную льготу по автокредиту или лизингу. Воспользоваться новыми мерами поддержки жители области смогут уже в этом году, сообщает областное правительство.

– Переход на газомоторное топливо будет выгоден для всех. Во-первых, улучшится экология. Воздух станет чище. Кроме того, газ в 2-3 раза дешевле бензина. Люди смогут экономить на топливе. Нам предстоит большая работа, но оно того стоит, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Руководство островного региона создает условия для комфортного использования автомобилей, работающих на газомоторном топливе. Для этого в области строят сеть специализированных заправок и внедряют стимулирующие меры поддержки для жителей и бизнеса.

Так, сахалинским автолюбителям будут компенсировать затраты на установку спецоборудования – размер субсидии вырос с 70% до 100%. Сумма при этом не должна превышать 200 тысяч рублей. Причем воспользоваться поддержкой жители области смогут многократно – к примеру, при приобретении нового автомобиля. Также при покупке машин на газе островитянам планируется предоставлять региональную льготу по автокредиту или лизингу. А в рамках федеральной помощи жители области, приобретая авто в лизинг, получат скидку.

Особую роль в переводе машин на голубое топливо отводят представителям бизнеса. Предложено компенсировать до 70% затрат на оборудование сервисных центров.

Кроме того, за счет регионального бюджета предпринимателям будут полностью компенсировать установку газомоторного оборудования – до 200 тысяч рублей на единицу техники. Речь идет о компаниях, которые оказывают потребительские услуги – такси и аренда машин. Также такую меру поддержки смогут получать представители бизнеса, оказывающие коммунальные услуги, предприятия промышленности и компании, которые осуществляют социально-значимые виды деятельности. На льготных условиях бизнесмены смогут воспользоваться и автолизингом.

– Если говорить о выгодах, которые получают бизнесмены, то они очевидны. Автомобиль такси, переведенный на газ, позволяет сэкономить на топливе 13 тысяч рублей в месяц, – отметил областной министр торговли и продовольствия Инна Павленко.

Работу в этом направлении активно поддерживают дилерские центры. Компании предлагают собственные программы лояльности. Например, предоставляют островитянам скидки при утилизации старого авто и покупке машины на газе – до 100 тысяч рублей.

Участники совещания оценили преимущества перевода авто на газомоторное топливо. Им предложили присоединиться к анонимному голосованию. Работу в этом направлении одобрили 74% собравшихся.

Напомним, сегодня на Сахалине создают сеть газовых заправок. Так, в Южно-Сахалинске в ближайшее время откроют вторую стационарную станцию – на пересечении улиц Пуркаева и Железнодорожной. А в течение трех лет обустроят подобные заправочные комплексы в Поронайске, Тымовском и Ногликах. Передвижные заправщики заработают в Невельске, Холмске, Долинске, Аниве, Макарове, Смирных и Охе. Ранее передвижной комплекс начал работать в Корсакове.