ВТБ финансирует сахалинскую группу компаний «Бриллиант»

Банк ВТБ открыл группе компаний «Бриллиант» кредитную линию на 1,2 млрд рублей сроком на семь лет. Заемные средства предоставлены в рамках Программы 1764 Министерства экономического развития РФ. Льготное финансирование предусмотрено для строительства торгово-офисного центра в Южно-Сахалинске, сообщает региональное отделение банка.

Группа ВТБ сотрудничает с ГК «Бриллиант» с 2013 года. Помимо льготного финансирования действует ранее установленный кредитный лимит на 3,56 млрд рублей на замещение займов в других банках. Кроме использования финансирования, предприятие размещает временно свободные денежные средства, обслуживает в ВТБ собственных сотрудников. В рамках Восточного экономического форума между ВТБ и ООО «Бриллиант» подписано соглашение, предусматривающее реализацию инфраструктурных проектов в сфере туризма Сахалинской области.

«Мы успешно развиваем сотрудничество с группой компаний «Бриллиант» и готовы поддерживать ее дальнейшие инвестиционные начинания. В рамках новой стратегии работы ВТБ мы стремимся стать для клиентов банком первого выбора, предоставляя полный спектр необходимых финансовых продуктов и небанковских сервисов», - прокомментировал руководитель Департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

«ГК «Бриллиант» активно развивает новые, перспективные направления бизнеса, в том числе при поддержке банка ВТБ. Инвестиционный климат Сахалинской области позволяет нам разрабатывать и реализовывать проекты, имеющие не только коммерческий эффект, но и социальную значимость для региона. Это дает особое удовлетворение от работы всем сотрудникам компании, мы знаем, что причастны к созданию будущего Сахалина», - прокомментировал директор ООО «Бриллиант» Константин Резницкий.