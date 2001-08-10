Сахалинская область вошла в число лидеров по «Дальневосточной ипотеке»

Сахалинская область вошла в число лидеров по программе «Дальневосточная ипотека». Об этом сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Жители островной области, желающие взять ипотечный кредит под 2 процента годовых, подали уже около 150 заявок. Больше половины из них одобрено.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве, во всех 11 дальневосточных регионах заключено 440 кредитных договоров на общую сумму 1,55 миллиарда рублей. Средняя сумма кредита составляет 3,53 миллиона рублей. В ТОП-5 регионов по реализации этой программы, кроме Сахалинской области, вошли Приморский и Хабаровский края, Республики Саха (Якутия) и Бурятия.

В островном регионе двухпроцентную ипотеку предоставляют Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, а также банк ДОМ.РФ. Взять кредит могут молодые семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет, и неполные семьи с детьми. Также ипотека доступна для владельцев «дальневосточных гектаров», которые взяли землю под жилищное строительство. Для них возрастных ограничений нет.

– Для молодой семьи квартирный вопрос – один из самых насущных. Когда он решен, супруги не боятся заводить детей и не стремятся уезжать из родного региона. «Дальневосточная ипотека» – еще один инструмент, чтобы сахалинцы и курильчане могли улучшить свои жилищные условия. Правительство страны очень своевременно запустило эту программу. А мы, в свою очередь, будем наращивать объемы и темпы жилищного строительства, чтобы стоимость квадратного метра на островах была более доступной, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Минимальный первоначальный взнос по «дальневосточной ипотеке» – 20 процентов от стоимости недвижимости. Собрать необходимую сумму жители островного региона могут благодаря участию в жилищной программе. Финансовая поддержка оказывается семьям с детьми. С этого года при появлении на свет первенца все мамы будут получать 616 тысяч рублей (466 тысяч – федеральный материнский капитал, 150 – региональный). Повысились выплаты и при рождении второго малыша. Семьям предоставляют 866 тысяч рублей (616 – федеральный маткапитал, 250 тысяч – региональный). Кроме того, действуют единовременные выплаты на погашение ипотеки: 250 тысяч рублей – при появлении второго ребенка, до 2 миллионов – при рождении третьего и последующих.

Приобретать жилье по программе можно на первичном рынке. «Дальневосточную ипотеку» можно взять максимум на 20 лет, минимум – на 3 года. Сумма займа не должна превышать шесть миллионов рублей. С учетом разницы в процентных ставках, есть возможность сэкономить существенную сумму.

– Программа «Дальневосточная ипотека» стартовала полтора месяца назад, и уже можно говорить о первых результатах. Общее число принятых заявок достигает 4,5 тысяч, что говорит о высокой востребованности кредитного продукта. Уже сейчас одобрение получено по каждой второй из поданных заявок, остальные еще находятся на рассмотрении у банков, – сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Как считает и.о. министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, первые результаты программы «Дальневосточная ипотека» свидетельствуют о хорошем старте: высоком спросе со стороны дальневосточников, оперативной работе банков по подготовке кредитного продукта. Сегодня стоят задачи – наращивать темп предоставления кредитов, вовлекать новые банки, а также обеспечить при поддержке властей регионов увеличение предложения на рынке недвижимости.