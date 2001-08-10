За два года почти 600 сахалинских семей воспользовались маткапиталом

С 1 января ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала для сахалинских родителей составляет 16 109 рублей. В течение двух лет выплатой воспользовались 594 островные семьи. Сумма выплаченных средств составила 55,8 млн рублей.

Как ТИА "Острова" сообщили в региональном отделении ПФР, в этом году островных родителей — владельцев сертификатов на федеральный материнский (семейный) капитал, ожидают положительные изменения в отношении ежемесячной выплаты из средств маткапитала.

Напомним, что право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала имеют семьи с невысоким доходом, у которых второй ребенок родился либо был усыновлен, начиная с 1 января 2018 года.

Первое изменение в законодательстве связано с размером дохода семьи, на основе которого она может оформить выплату. Ранее среднедушевой доход на одного члена семьи не должен был превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. С нынешнего года этот показатель увеличен до двух прожиточных минимумов на одного члена семьи и составляет в Сахалинской области 31 614 рублей.

Таким образом, если доход островной семьи из четырех человек (включая второго ребенка) в месяц не превышает 126 456 рублей, то родители вправе подать заявление на назначение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Ее размер в нынешнем году — 16 109 рублей. Это второе положительное изменение.

Третье изменение в законодательстве затронуло срок выплаты — он увеличен с полутора до трех лет. Обратиться за назначением выплаты родители могут в любое время в течение трех лет. Но отметим, что при обращении в первые шесть месяцев после рождения (усыновления) ребенка, выплата устанавливается с даты рождения (усыновления). В остальных случаях — с даты обращения за ее назначением.

Заявление на выплату родителям необходимо будет подавать ежегодно в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или офис МФЦ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания. Также предусмотрена возможность подать заявление через сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Сегодня размер материнского капитала составляет 466 617 рублей. Выплата прекращается, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось три года. При необходимости выплату можно приостановить.