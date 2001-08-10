Сахалинской области хотят выделить деньги из остатка федерального бюджета

Сахалинские власти добиваются увеличения федерального финансирования на строительство жилья, дорог и объектов энергетики. В Совете Федерации накануне состоялся правительственный час под руководством председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко и с участием министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Обсуждались приоритетные направления социально-экономического развития федерального округа. На пленарном заседании выступил и сенатор от Сахалинской области Григорий Карасин.

Как рассказали в региональном правительстве, он обратил внимание федеральных властей на острые для островного региона вопросы – аварийное жилье, грунтовые дороги, изношенные электросети, низкий уровень газификации и другие проблемы.

– Практически 10 процентов жилья на Сахалине и Курилах – аварийное и потенциально аварийное. Асфальтовое покрытие имеет только треть дорог, что почти в два раза меньше, чем в среднем по России. Необходима новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Южно-Сахалинска, действующая – была построена в далеком 1964 году. Степень износа электросетевого комплекса на островах – более 80 процентов, поэтому во время непогоды половина жителей может остаться без света. Уровень газификации региона – 14 процентов, при том, что в среднем по России – 68 процентов. Мы рассчитываем, что федеральное министерство будет оказывать содействие Сахалинской области в решении этих и других проблемных вопросов, – сказал в своем выступлении Григорий Карасин.

Сенатор предложил предоставить островному региону нераспределенный остаток федеральных бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, предусмотренных на развитие Дальнего Востока. Средства необходимы для софинансирования мероприятий, одобренных Президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о реализации плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области на ближайшие три года.

Правительство Сахалинской области уже подготовило и направило в Минвостокразвития предложения по включению в план объектов, имеющих проектную документацию.