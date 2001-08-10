Сахалинской области хотят выделить деньги из остатка федерального бюджета
Сахалинские власти добиваются увеличения федерального финансирования на строительство жилья, дорог и объектов энергетики. В Совете Федерации накануне состоялся правительственный час под руководством председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко и с участием министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Обсуждались приоритетные направления социально-экономического развития федерального округа. На пленарном заседании выступил и сенатор от Сахалинской области Григорий Карасин.
Как рассказали в региональном правительстве, он обратил внимание федеральных властей на острые для островного региона вопросы – аварийное жилье, грунтовые дороги, изношенные электросети, низкий уровень газификации и другие проблемы.
– Практически 10 процентов жилья на Сахалине и Курилах – аварийное и потенциально аварийное. Асфальтовое покрытие имеет только треть дорог, что почти в два раза меньше, чем в среднем по России. Необходима новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Южно-Сахалинска, действующая – была построена в далеком 1964 году. Степень износа электросетевого комплекса на островах – более 80 процентов, поэтому во время непогоды половина жителей может остаться без света. Уровень газификации региона – 14 процентов, при том, что в среднем по России – 68 процентов. Мы рассчитываем, что федеральное министерство будет оказывать содействие Сахалинской области в решении этих и других проблемных вопросов, – сказал в своем выступлении Григорий Карасин.
Сенатор предложил предоставить островному региону нераспределенный остаток федеральных бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, предусмотренных на развитие Дальнего Востока. Средства необходимы для софинансирования мероприятий, одобренных Президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о реализации плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области на ближайшие три года.
Правительство Сахалинской области уже подготовило и направило в Минвостокразвития предложения по включению в план объектов, имеющих проектную документацию.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости экономики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:20 Сегодня Стартовал прием предложений по кандидатурам для занесения на Доску почета Южно-Сахалинска
09:50 Сегодня Свыше трех тысяч пар поженились на Сахалине и Курилах в прошлом году
- 10:30 Сегодня Около 255 тысяч жилых "квадратов" возведут в Южно-Сахалинске
11:04 Сегодня Южносахалинцев научат делать «Каштанку» из глины
15:37 17 Января Сахалинка пыталась незаконно вывезти в Японию почти 1,4 млн иен
- 16:10 17 Января Дороги перекроют в Южно-Сахалинске на Крещение
16:50 17 Января Сахалинцев зовут поучаствовать на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»
13:16 20 Января Склад контрафактного алкоголя нашли на дачном участке в Южно-Сахалинске
- 18:00 27 Декабря Синоптики рассказали, какой будет погода на Сахалине и Курилах на Новый год
- 10:30 27 Декабря Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января
11:00 27 Декабря Вырубку леса в памятнике природы обнаружили сахалинские экологи
10:00 27 Декабря «Сахалинские Акулы» вновь обыграли «Капитана»
Выбор редакции
- 10:48 Вчера Браконьеров, торговавших калугой, задержали на Сахалине
- 10:47 22 Января Первые электрозаправки появятся на Сахалине в этом году
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
- 10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?