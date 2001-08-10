На Сахалине и Курилах станет больше социальных магазинов

В Сахалинской области расширяют сеть социальных магазинов. Всего до конца года на островах будут работать 128 торговых точек эконом-формата. Новые социальные магазины появятся в Южно-Сахалинске, Поронайске, Аниве, Курильске, Смирных и Углегорске.

Ознакомиться с адресами социальных магазинов можно на сайте областного министерства торговли и продовольствия. Сегодня они работают в каждом муниципалитете островного региона. Всего - 121 торговая площадка. Причем более 30 таких точек открыто в селах. Приобрести продукты в них могут все желающие вне зависимости от доходов.

Наценка на товары в социально ориентированных магазинах не превышает 15 процентов без учета транспортных расходов - это в два раза ниже средней по области. К примеру, средняя розничная цена на макаронные изделия на островах составляет 87,1 руб./кг, а в социальном магазине - 58,4 руб./кг. Экономия - почти 33%. Рисовая крупа в таких торговых точках дешевле на 17,9%, свинина - на 22,4%, а картофель - на 17,1%.

В этом году в торговых точках эконом-формата расширится ассортимент - с 24 до 40 наименований основных продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. Это бобовые, мука пшеничная, рис и крупы, хлеб, макароны, картофель, капуста, свежие и соленые томаты и огурцы, фрукты, сахар, соль, кондитерские изделия, мясо, рыба, молочная продукция, яйца, маргарин, чай и специи.

В ближайших планах - развивать торговые сети, дискаунтеры, фирменную сеть производителей и ярмарки. Через них будет реализовываться до четверти всей продукции.