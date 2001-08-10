Островные власти предложили «Мицубиси Корпорейшн» участвовать в переводе машин на газ

Зампред областного правительства Антон Зайцев встретился с директором южно-сахалинского представительства «Мицубиси Корпорейшн» Тосифуми Кусака. Стороны обсудили перспективы использования в островном регионе транспорта на газомоторном топливе.

– Мы хотим, чтобы как можно больше островитян заправляли свои машины газом. Ведь метан гораздо дешевле и экологичнее бензина. Кроме того, проект должен быть интересен и для бизнеса, поскольку в ближайшие годы в области вырастет спрос на машины, работающие на газомоторном топливе, – отметил Антон Зайцев.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального правительства. зампред рассказал о новых мерах поддержки местного населения, которые заработают уже в этом году. Они помогут повысить спрос на автомобили с газовым оборудованием. К примеру, при покупке машин на газе островитянам планируется предоставлять региональную льготу по автокредиту или лизингу. Также, приобретая авто в лизинг, жители области получат скидку в рамках федеральной помощи. Кроме того, сахалинским автолюбителям будут полностью компенсировать затраты на установку спецоборудования – размер субсидии вырос с 70% до 100%. Сумма расходов при этом не должна превышать 200 тысяч рублей.

Новые меры поддержки появятся и для бизнеса – предложено возмещать до 70% затрат на оборудование сервисных центров. За счет регионального бюджета предпринимателям компенсируют установку газомоторного оборудования – до 200 тысяч рублей на единицу техники.

Еще одно важное направление работы – создание сети специализированных заправок. В регионе заработают стационарные и мобильные комплексы.

– Наша компания видит два наиболее перспективных бизнес-направления. Это реализация автомобилей, использующие «голубое топливо», или переоборудование транспорта. Также мы могли бы поучаствовать в поставке оборудования для газозаправочных станций, – подчеркнул директор представительства «Мицубиси Корпорейшн» в Южно-Сахалинске Тосифуми Кусака.

В завершение встречи Антон Зайцев пригласил Тосифуми Кусака поучаствовать в конференции по вопросам использования газомоторного топлива. Она состоится 2 марта в Южно-Сахалинске и соберет автопроизводителей, представителей банков и лизинговых компаний со всей страны. Примут в нем участие и руководители дальневосточных регионов.