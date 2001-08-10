Больше 600 обращений направили сахалинцы в адрес Банка России
В 2019 году жители Сахалинской области направили в адрес Банка России 678 обращений. Показатель снизился на 35% по сравнению с показателями 2018 года. Среди общего числа жалоб 461 пришлась на кредитные организации, 176 — на некредитные финансовые организации и 57 — по другим вопросам, передает Дальневосточное отделение Банка России.
В 34% случаев обращения клиентов банков связаны с потребительским кредитованием. Среди основных жители Сахалинской области указывают проблему погашения кредитов. Жалобы, касающиеся темы ипотечного кредитования, занимают 12,5% от числа всех обращений, связанных с банковскими продуктами.
В разрезе некредитных финансовых организаций 43% жалоб пришлось на субъекты страхового рынка, преимущественно это те вопросы, которые относятся к сегменту обязательного страхования автогражданской ответственности. В 2019 году жители островного региона направили в Банк России 77 жалоб, касающихся ОСАГО. Главной проблемой автолюбителей в ушедшем году оставалось неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ).
«Как известно, в России идет реформирование системы обязательного страхования автогражданской ответственности. В 2019 году в системе ОСАГО было реализовано сразу несколько важных новаций. Так, коэффициент бонус-малус стал назначаться один раз в год — 1 апреля. И он напрямую зависит от самого автомобилиста: если водитель является безаварийным участником дорожного движения, то КБМ снижается, и, как следствие, водитель получает скидку на полис ОСАГО», - рассказал управляющий отделением по Сахалинской области Дальневосточного Главного управления Центрального банка Российской Федерации Владимир Апанасенко.
В отношении субъектов рынка микрофинансирования сахалинцы подали 41 жалобу. Кроме того, в 2019 году жители островного региона четыре раза написали жалобу на форекс-дилеров и столько же обращений коснулось лжебанков.
Доля обращений жителей Сахалинской области составила 5,5% среди общего числа обращений по ДФО.
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