Островным ветеранам будут платить больше
На Сахалине увеличили размер единовременных выплат ветеранам. Как сообщили в региональном правительстве, в этом году участники Великой Отечественной войны в Сахалинской области получат вместо 50 - 75 тысяч рублей. Также вырос и размер выплат для «Жителей блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников фашизма, участников трудового фронта – с 25 до 50 тысяч рублей и для детей войны – с 5 до 10 тысяч рублей. Эти деньги будут добавлены к федеральной выплате, размер которой также будет увеличен.
– В своем Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин выступил с очень хорошей инициативой – увеличить размер единовременных выплат ветеранам. Все участники войны получат в этом году по 75 тысяч рублей, а труженики тыла, «Жители блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма - по 50 тысяч рублей. Мне кажется, было бы правильным, увеличить льготу и на региональном уровне, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Я преклоняюсь перед нашими ветеранами, перед людьми, которые так многое сделали для защиты и благополучия нашей Родины. Спасибо Вам огромное!
Чтобы получить выплату, ничего специального делать не нужно. Льгота предоставляется в беззаявительном порядке. Деньги поступят на расчетные счета островитян в апреле.
Всего получателями выплат станут более 20 тысяч сахалинцев и курильчан. На эти цели из областного бюджета выделено около 250 миллионов рублей.
Напомним, сегодня для участников Великой Отечественной войны в Сахалинской области действует целый комплекс мер социальной поддержки. Ветераны и их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, участники трудового фронта, «Жители блокадного Ленинграда» получают бесплатные санаторно-курортные путевки. Детям войны компенсируют часть расходов на отдых в санаториях, расположенных на территории России. Размер выплаты составляет половину стоимости путевки, но не более 30 тысяч рублей.
Также островные ветераны получают финансовую поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг, хирургического лечения заболеваний глаз, ремонту и изготовлению очков, бесплатному зубопротезированию один раз в пять лет.
Ветераны войны, как и все жители области старше 70 лет, имеют право на бесплатный проезд на внутригородском и межмуниципальном автотранспорте.
На сегодняшний день в области решен жилищный вопрос для участников Великой Отечественной войны. В региональном бюджете предусмотрена единовременная выплата на строительство или приобретение жилья для нуждающихся в этом. Право на такую меру соцподдержки имеют инвалиды и ветераны боевых действий, а также их вдовы, бывшие узники концлагерей, участники трудового фронта, признанные инвалидами.
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