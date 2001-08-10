Сфера туризма принесла в областной бюджет 650 млн рублей за прошлый год

Сфера туризма за прошлый год принесла в областной бюджет 650 миллионов рублей. В Сахалинской области сегодня работают около 90 туристических компаний, 18 из них зарегистрированы в Едином федеральном реестре туроператоров. По сравнению с 2018 годом, количество туристов у каждой компании увеличилось от 20 до 40 процентов, почти на 14 процентов вырос пассажиропоток на авиарейсах. Такие цифры прозвучали на первом в этом году расширенном совещании агентства по туризму, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на правительство региона.

– Туризм – одно из приоритетных направлений в развитии Сахалинской области. В первую очередь, необходимо определить позиционирование нашего региона. Локомотивами туризма у нас являются «Горный Воздух» и Курильские острова. Перспективы дают экологический туризм, бальнеология, медицинский кластер, – отметил зампредседателя правительства области Антон Зайцев.

В 2019 году впервые из областного бюджета выделили 312 миллионов рублей на благоустройство туристических объектов в 12 районах. В лидерах оказались Южно-Сахалинск, а также Корсаковский, Невельский, Ногликский, Макаровский, Томаринский, Александровск-Сахалинский, Южно-Курильский городские округа. Здесь обустроили набережные и парки, привели в порядок туристические маршруты, закупили малые архитектурные формы, установили указатели.

В этом году на развитие внутреннего туризма будет направлено еще 312 миллионов рублей. В 10 районах благоустроят 14 популярных туристических маршрутов. Работы планируется завершить уже до майских праздников, чтобы у сахалинцев и гостей региона на выходных была возможность комфортно путешествовать по островам. Эти точки появятся на «Яндекс.Картах», а Сахалинский туристско-информационный центр выпустит Z-карты с полным описанием маршрутов.

К началу летнего сезона на Сахалине также подготовят 10 мест отдыха у воды и закупят пять экскурсионных автобусов.

– Сегодня нам необходима новая система учета туристов, чтобы мы знали, кто наши гости. Информация Росстата, аэропорта, гостиниц – это сухие данные, которые не дают нам полного представления о туристах, которые путешествуют самостоятельно и размещаются не в гостиницах. С помощью новой системы подсчета мы сможем оценить наиболее популярные объекты посещения, точки питания, музеи и понять социально-демографический портрет туриста, – рассказала руководитель регионального агентства по туризму Наталия Пахолкова.

Большую работу сегодня ведет Сахалинский туристско-информационный центр. Ежемесячно выпускается буклет «Календарь событий» с информацией об островных турах, ресторанах, гостиницах, спортивных и культурных объектах области. Ведется работа по продвижению наружной и имиджевой рекламы, в том числе за границей, развивается сайт gosakhalin.ru, на котором представлена полезная информация для туристов, подкрепленная видеороликами о самых популярных направлениях.