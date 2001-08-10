Владимир Путин поддержал законопроект «Единой России» о народном бюджетировании
Чтобы народное бюджетирование использовалось повсеместно, «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Об этом сообщает региональное партийное отделение.
«Зачастую люди лучше, чем чиновники на местах, знают, что нужно им самим, их семьям, своему населенному пункту. Ярким примером является внедренная в некоторых регионах, в том числе в Московской области, успешная практика по инициативному бюджетированию, когда часть регионального, муниципального бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями. По сути, можно говорить о том, что речь идет о народном бюджете», - вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
По его словам, чтобы такой подход использовался повсеместно, нужна единая правовая основа. «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Просили бы Вас этот законопроект поддержать», - сказал Турчак, обращаясь к президенту.
«Согласен», - сказал Владимир Путин.
- В Сахалинской области наработан большой опыт инициативного бюджетирования, - отметил секретарь регионального отделения партии, председатель областной Думы Андрей Хапочкин. - В ходе реализации этой практики муниципалитеты принимают решения по развитию территорий, опираясь на мнение жителей. А жители включаются в обсуждение проектов, вносят предложения и в конечном счете определяют, каким быть их городу или поселку. При этом бюджетные средства расходуются эффективнее, так как выделяются именно на то, что нужно людям. Благодаря областной программе «Поддержка местных инициатив» появляются новые спортивные объекты, детские площадки, проводится благоустройство мест отдыха, уличное освещение. Программа «Молодежный бюджет» стимулирует молодое поколение: в рамках ее школьники предлагают проекты, связанные с организацией досуга, спорта, патриотическим воспитанием, историей родного края и так далее. Считаю, что практика инициативного бюджетирования должна внедряться как можно шире и получать всеобъемлющую поддержку всех уровней власти.
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