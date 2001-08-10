«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о «народном» бюджетировании

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об инициативном или «народном» бюджетировании. Он позволяет гражданам самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, практика в регионах показывает, что такой подход весьма эффективен: люди на местах лучше знают, что нужно изменить, чтобы жизнь в их районе, поселке, городе стала комфортнее, сообщает пресс-служба регионального партийного отделения.

Турчак подчеркнул, что для «Единой России» главным ориентиром всегда являлось мнение граждан.

«Законопроект о «народном бюджете» создает прозрачные и единые условия для того, чтобы распространить эту практику на всю нашу большую страну. В каждом селе, в каждом муниципалитете люди смогут сами расставлять приоритеты в ремонтных работах, благоустройстве и в других важных для них вопросах. До сих пор подобные проекты существовали каждый сам по себе, на уровне местных актов и законов. Как следствие, всего 1% бюджетных средств на сегодняшний день тратится с учетом мнения граждан. Президент России Владимир Путин поручил увеличить в 5 раз финансирование проектов, предложенных жителями. Наш законопроект во многом направлен на решение этой задачи», - отметил Турчак.

- Проект инициативного бюджетирования успешно реализуется в городе Южно-Сахалинске с 2016 года, - сказал в комментарии Er.ru заместитель председателя Городской Думы Южно-Сахалинска, и.о. секретаря Южно-Сахалинского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Шаров. - Ранее на встречах с жителями города по вопросам строительства и благоустройства не раз было озвучено, что муниципальные программы могут быть дополнены, расширены, отвечать более широкому запросу граждан. Ситуация изменилась, когда жителей пригласили к непосредственному участию в обсуждении и разработке программ развития городских территорий. Уже воплощены 9 проектов так называемого малого инициативного бюджетирования (до 3 миллионов рублей): это ремонт памятника участникам ВОВ в Дальнем, устройство наружного освещения в Березняках, обустройство спортивных площадок в Хомутово, Луговом, Синегорске, хоккейного корта в Дальнем, детской площадки в Новоалександровске. В 2020 году за счет средств инициативного бюджетирования в планировочных районах обустраиваются новые территории притяжения и культурного досуга: корт в Старорусском, детская площадку в Ключах, детская площадка с резиновым покрытием и тренажерами в Весточке, а также площадка в Елочках. Считаю, что принятие федерального закона об инициативном бюджетировании позволит сформировать единый подход при рассмотрении и финансировании общественно значимых проектов, повысит качество жизни в городских и сельских территориальных образованиях.

Напомним, на заседании Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ Турчак сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Секретарь Генсовета партии попросил поддержать законопроект. «Согласен», - ответил Путин.