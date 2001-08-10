Валерий Лимаренко предложил тайским властям вложиться в сахалинские проекты

Валерий Лимаренко предложил Таиланду поучаствовать в крупных инвестиционных проектах Сахалина. Губернатор области провел рабочую встречу с бизнес-делегацией иностранного государства. В её состав вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд в РФ Танатип Упатисинг, руководители компании «И-Эй-Джи Холдингс». Стороны обсудили возможности совместной работы по улучшению транспортной инфраструктуры островов, строительству крупных логистических объектов, созданию производств и развитию туризма.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в частности, губернатор Валерий Лимаренко рассказал бизнесменам о перспективах создания на Сахалине точки перегрузки сжиженного газа. Терминал необходим для транспортировки топлива, которое идет морским путем из Ямала в страны Азии.

На первом этапе СПГ доставляют судами ледового класса, однако дальнейшее перемещение топлива этим транспортом экономически нецелесообразно. Для доставки конечным потребителям сжиженный газ необходимо перегрузить на более экономичные в содержании и обслуживании суда. Терминал, с помощью которого это можно было бы делать, предлагается создать на Сахалине.

В крупном инвестиционном проекте заинтересована тайская сторона. Бизнесмены хотели бы покупать у островного региона сжиженный природный газ. Сахалин готов предложить зарубежным партнерам эту продукцию. Губернатор Валерий Лимаренко предложил предпринимателям вложить деньги в реализацию инициативы. В свою очередь, островной регион заключит с тайской стороной контракт на поставку определенного объема топлива еще до начала реализации проекта.

– Также мы приглашаем бизнес Таиланда принять участие в развитии аэропорта Южно-Сахалинск и горнолыжного курорта «Горный воздух». Это одни из наиболее перспективных проектов, которые входят в ТОР «Горный воздух», – отметил губернатор Валерий Лимаренко. – Мы открыты к сотрудничеству по самым разным направлениям и можем предложить инвесторам комфортные условия для реализации проектов. Ваш визит является первым официальным визитом представителей Таиланда на Сахалин – для нас это имеет особое значение.

Пайрож Пьемпонгсант – ведущий предприниматель Королевства – отметил, что развитие аэропорта имеет ключевое значение в увеличении островного турпотока. Он вспомнил свой опыт основания Экономической зоны восточного побережья Таиланда (ESB).

– Когда-то Пхукет был обычной деревней. Сейчас это процветающее место, куда приезжают туристы со всего мира. И это во многом благодаря инфраструктуре. Готовы помочь вашему региону в развитии таких крупных объектов, как аэропорт, – подчеркнул Пайрож Пьемпонгсант. – Мы бы хотели получать финансовую отдачу от реализации туристических и инфраструктурных проектов на Сахалине.

Отметим, сегодня Сахалинская область и Таиланд развивают взаимную торговлю. Из островного региона в азиатскую страну поставляется бурый уголь, рыба и морепродукты. Из Королевства в область поступают различные готовые изделия из пластмассы, каучука и металлов.

За 11 месяцев 2019 года объем двусторонней торговли увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018-го в 1,1 раза и составил 38,6 млн долларов США.