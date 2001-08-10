Дальневосточная железная дорога пополнила сахалинский бюджет почти на 30 млн рублей

В январе этого года Дальневосточная магистраль и функциональные филиалы в границах железной дороги перечислили в бюджеты регионов, включая страховые взносы, 1 млрд 472 млн рублей налогов и взносов (на 7,2% больше, чем в 2019 году), пишет пресс-служба РЖД.

В том числе, в бюджет Хабаровского края — 1 млрд 201 млн рублей, Амурской области — 74 млн рублей, Приморского края – 124,8 млн рублей, Сахалинской области – 29,6 млн рублей, Еврейской автономной области – 32,4 млн рублей, Республики Саха (Якутия) – 10,1 млн рублей.

«Дальневосточная железная дорога, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок и в полном объеме», - добавила представитель ОАО «Российские железные дороги» Инна Пепеляева.