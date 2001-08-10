ПСО: потребительский рынок области работает стабильно после закрытия границы с Китаем
Сахалинские власти оперативно отработали с агропромышленными предприятиями график производства и поставок социально значимых товаров. Запасы на оптовых складах позволяют вести бесперебойную торговлю широким ассортиментом товаров на протяжении нескольких месяцев. Такая информация была озвучена накануне на совещании под руководством губернатора Валерия Лимаренко, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Островной регион не завозит продовольствие напрямую из Китая, только некоторая продукция поступает с баз Приморского края. Это лук, рис, яблоки, свежие овощи, за исключением борщевой группы. Весомую конкуренцию привозным товарам сегодня составляют местные. При этом сахалинскую продукцию можно приобрести по более выгодным ценам, чем продовольствие с материка.
– Тепличные мощности островных сельскохозяйственных предприятий сегодня покрывают потребность сахалинцев и курильчан в свежих огурцах и помидорах. Картофеля, заложенного на хранение осенью, хватит на пять месяцев. Капусты белокочанной и свеклы достаточно на три месяца, моркови – более чем на четыре месяца. Запасы репчатого лука уже реализовали, но поставщики нашли партнеров в Казахстане и осуществляют поставки овоща оттуда, – пояснила министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.
В оптовой сети региона сформированы запасы, позволяющие обеспечивать бесперебойную торговлю в течение нескольких месяцев. При этом запасы постоянно пополняются. Под наблюдением областного правительства находится ценовая ситуация.
К примеру, средняя оптовая стоимость риса сегодня составляет 54,7 рубля за килограмм против 56,2 рубля годом ранее. Масло растительное реализуется в опте за 76,9 рубля за литр против 78,5 рублей, сахар – 35,3 рубля за килограмм, год назад – 52,2 рубля. Привозные яблоки в опте сегодня стоят 113,3 рубля за килограмм, импортные томаты – 133,3 рубля. Отпускная цена огурцов местного производства составляет 150 рублей за килограмм, а помидоров – 250 рублей.
В фирменных торговых точках местных производителей и социальных магазинах стоимость остается стабильной. Повышение цен на некоторые виды овощей происходит зимой ежегодно – за счет затрат на хранение произведенной продукции в холодное время.
Дополнительные риски подорожания товаров возникают из-за транспортных расходов. Стоит отметить, что правительство Сахалинской области, субсидируя часть транспортных затрат, оказывает влияние на ценовую ситуацию на рынках социально значимого продовольствия.
По поручению Валерия Лимаренко во всех районах области проводится еженедельный мониторинг цен. Это позволит главам муниципалитетов оценивать ситуацию и в случае роста цен принимать меры – организовывать выездную торговлю, приглашать новых продавцов для развития конкуренции.
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