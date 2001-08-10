Сахалин ищет инвесторов для развития энергетики и ЖКХ

Российским компаниям предлагают поучаствовать более чем в 70 масштабных проектах, направленных на модернизацию островного жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Как ТИА "Острова" сообщили в островном правительстве, общий объем средств, необходимых для их реализации, – свыше 50 миллиардов рулей. В числе потенциальных инвесторов – «Росводоканал», «Группа Полипластик» и «Росатом». Представителей этих и ряда других компаний приглашают в марте в Южно-Сахалинск, где состоится конференция по этой теме.

– Правительство Сахалинской области разрабатывает программу модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры региона. Она направлена на повышение надежности, эффективности и улучшение экологических показателей работы всего комплекса ресурсоснабжения с применением современных цифровых технологий, – отметил зампред регионального правительства Владимир Сидоренко.

В частности, предусматривается модернизация систем теплоснабжения городских округов Сахалина с переводом котельных с жидкого и твердого топлива на газ. Также планируется модернизировать систему энергоснабжения Курильских островов с использованием возобновляемых источников энергии и таких «зеленых» технологий, как плавучие электростанции, ветряная и геотермальная генерация.

Учитывая масштабность и срочность поставленных задач, руководство области рассчитывает на привлечение в регион инвестиционных ресурсов крупных российских компаний, которые обладают необходимыми технологическими компетенциями и производственной базой, на условиях государственно-частного партнерства и концессионных соглашений.