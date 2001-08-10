«Единая Россия» разработала меры по ограничению цен на лекарства

В «Единой России» разработали законопроект, который будет аналогично действующим нормам закона о торговле для торговых сетей регулировать деятельность аптек и аптечных сетей. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, говоря о предлагаемых поправках, отметил, что сегодня аптечная отрасль не урегулирована в достаточной мере: «Если мы знаем, что в отношении торговых сетей принималось достаточно жесткое законодательство, то подобного закона не существует в отношении тех же аптечных сетей».

Как сообщили в региональном отделении партии, согласно законопроекту, в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» предлагается, в частности, внести понятие аптечной сети и ограничить количество входящих в нее организаций, разделить аптеки коммерческие с некоммерческими, обязать фармацевтов информировать покупателей о наличии российских аналогов зарубежных препаратов, ограничить бонусы, которые аптеки получают от поставщиков за размещение препаратов, разрешить ФАПам торговлю лекарствами без установки специального аптечного оборудования, а также ввести понятие «передвижных аптечных пунктов», которые смогут доставлять препараты в сельскую и удаленную местность.

Помимо этого, в «Единой России» предлагают обязать аптеки в заявительном порядке раз в квартал регистрировать цены на все лекарства. По словам Исаева, регулирующая этот вопрос поправка может быть внесена ко второму чтению документа. Согласно ей, государство не будет устанавливать цены на лекарства, этим будут заниматься реализующие их организации. Исаев отметил, что аналогичная мера в настоящее время действует в отношении лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (цены на эти препараты ежегодно регистрируются производителями, которые в течение 12 месяцев поднять их не имеют права).

- Данный законопроект не просто актуален, как говорится, он должен быть принят вчера, - прокомментировала инициативу «Единой России» региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Ольга Викулова. - Случаи, когда пользуясь ажиотажным спросом, аптеки завышают цены на жизненно важные лекарства, происходят постоянно во всех регионах. Мы сейчас эту ситуацию наблюдаем на примере масок в связи с эпидемией коронавируса, когда они подорожали в разы. От этого страдают лица льготных категорий, да и все другие люди, которым приходится тратить время на поиск более дешевых лекарств. Думаю, что рекомендации недобросовестным фармацевтам ограничить цены здесь не действенны. Чем быстрее этот законопроект будет принят, тем легче удастся отрегулировать механизм ценообразования в этой сфере в государственных масштабах для здоровья людей.

Напомним, 5 февраля руководитель фракции «Единой России», вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов сообщил, что в «Единой России» подготовили законопроект, который исключит ситуации с завышением цен аптеками. Он добавил, что во фракции поддерживают позицию Президента России Владимира Путина, который заявил о необходимости отбирать лицензии у аптек, на волне борьбы с коронавирусом завышающих цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

Ранее Правозащитный центр «Единой России» обратился в Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них.

После поступления жалоб «Единая Россия» в рамках партпроекта «Народный контроль» запустила во всех регионах мониторинг цен на медицинские маски и препараты, рекомендованные при лечении коронавируса.