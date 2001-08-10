Областное правительство выделит Южно-Сахалинску на проекты 15 млн рублей

Пять из шести заявленных Южно-Сахалинском проектов малого инициативного бюджетирования прошли конкурсный отбор на получение в 2020 году субсидии из областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- В этом году островное правительство выделит Южно-Сахалинску 15 млн рублей (по 3 млн на каждый проект) для обустройства спортивных площадок в селах Санаторное, Елочки, планировочном районе Луговое, а также для возведения хоккейного корта в с. Ключи и детской площадки в Новой Деревне. Отметим, что жители самостоятельно принимали решение о том, какие именно объекты необходимо построить на территории их населенного пункта. В дальнейшем инициативные граждане смогут продолжить оказывать помощь и поддержку в возведении своих объектов инициативного бюджетирования, - отметили в администрации.

Этим летом состоятся новые собрания, на которых южносахалинцы смогут обсудить проекты на предстоящий конкурсный отбор. График проведения встреч будет опубликован позже. Общим решением граждан предстоит выбрать инициативы, которые выдвинут на областной этап конкурса. Отметим, что жители планировочного района Хомутово, проектное предложение (обустройство скейт-парка) которых не прошло конкурсный отбор ранее, смогут вынести идею на повторное обсуждение. И, возможно, при большей поддержке горожан проект будет выдвинут на получение субсидии в 2021 году.