Сахалинская область заручилась поддержкой в реализации проекта Севморпути

Сахалин заручился поддержкой большого бизнеса в реализации проекта Севморпути. Губернатор Валерий Лимаренко во время рабочей поездки в Москву подписал соглашения о сотрудничестве с одним из крупнейших транспортно-логистических холдингов «Дело», а также с АО «Атомэнергопром».

Как сообщили в островном правительстве, предметом соглашений стал амбициозный инвестпроект по созданию транспортно-логистического узла в островном регионе. Сахалин планируют сделать точкой разворота Северного морского пути – кратчайшего между Европой и Азией, и в том числе между центральной Россией и Дальним Востоком.

Для создания логистического технопарка на Сахалине необходимо, прежде всего, модернизировать островную портовую инфраструктуру. В регионе должны появиться мощные глубоководные морские гавани, способные принимать любые типы судов.

– По Северному морскому пути сегодня перевозят 20 миллионов тонн грузов. Ожидается, что к 2025 году этот показатель вырастет в четыре-пять раз. Надо сделать так, чтобы транспортируемый груз доставлялся на остров, перегружался и дальше шел в страны юго-восточной Азии. В этой ситуации сразу возникает и логика появления мостового перехода «Сахалин – материк» и создания международного авиационного хаба. Мы хотим, чтобы эти три артерии – железнодорожная, морская и воздушная – пересекались у нас на Сахалине, – отметил Валерий Лимаренко.

В Корсаковском порту совместно планируется провести работы по дноуглублению, продлить морской причал, разместить складские и холодильные мощности. Также рассматривается возможность создания еще одной морской гавани в Макаровском районе. Партнерами в этой работе будут выступать инвесторы.

Компании группы «Дело» имеют весомый опыт в транспортной логистике и строительстве транспортно-инфраструктурных объектов. В 2019 году холдинг ввел в эксплуатацию уникальный глубоководный причал на юге России. Крупнейший в России оператор управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов.

– Сахалинская область расположена на перекрестке якорных грузопотоков между Россией, странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Европой и Северной Америкой. Максимальное использование транзитного потенциала может послужить дополнительным драйвером социально-экономического развития Сахалинской области, – считает старший вице-президент ООО «УК «Дело» Андрей Ященко.

Еще одним партнером Сахалинской области по созданию транспортно-логического узла выступает «Атомный энергопромышленный комплекс», который входит в госкорпорацию «Росатом». Компания проводит исследование объема и структуры грузооборота, маршрутов между Северной Европой и Восточной Азией, оценивается перспективный грузопоток для нового международного проекта «Северный морской транзитный коридор».

Сегодня сахалинские власти ведут переговоры с федеральным Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, чтобы островной регион был включен в технико-экономическое обоснование развития Северного морского пути на ближайшие годы.