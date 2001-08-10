Островные организации могут претендовать на гранты правительства

Правительство Сахалинской области объявило второй конкурс социальных проектов на предоставление грантов в 2020 году. Соискателями могут быть социально ориентированные некоммерческие организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правиетльства.

Приоритетными направлениями конкурса являются: социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; развитие молодежного общественного движения; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения, культуры и искусства; сохранение исторической памяти; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие институтов гражданского общества.

Размер гранта зависит от объема планируемой деятельности по проекту и не может превышать для юридических лиц 700 тысяч рублей. При этом личный вклад заявителя в реализацию проекта (размер привлеченных средств) должен составить не менее 5 процентов от общей стоимости проекта.

Требования к претендентам и перечень необходимых документов размещены на официальном сайте правительства Сахалинской области в разделе «Общество и политика» по ссылке.

Второй конкурс социальных проектов на предоставление в 2020 году грантов правительства Сахалинской области будет проводиться с 10 февраля по 10 марта.

Консультации по оформлению заявочных документов можно получить в департаменте внутренней политики Правительства Сахалинской области. Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, офис 327. Телефон: 8(4242) 67-02-97, электронная почта: e.ulyanova@sakhalin.gov.ru, Ульянова Елена Александровна.

Кроме того, аналогичную информацию готовы предоставить в ресурсном центре поддержки ОКУ «Аппарата Общественной палаты Сахалинской области». Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, корпус б, офис 401. Телефон: 8 (4242) 42-42-30, электронная почта: i.korzhova@sakhalin.gov.ru.