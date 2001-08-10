Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%

В Сахалинской области скорректируют жилищную программу с учетом «дальневосточной ипотеки». Новая программа будет работать в каждом муниципалитете Сахалина и Курил. В ней учтут плановые темпы строительства и количество молодых семей, желающих улучшить жилищные условия, пишет пресс-служба правительства региона.

– Считаю, что решение президента об ипотеке под два процента – очень хорошее подспорье для сахалинских семей и важное дополнение к действующей региональной жилищной программе. Уверен, такая поддержка нужна, прежде всего, молодежи – это мощный стимул для того, чтобы на островах создавались семьи и люди связывали с этой территорией свое будущее, – отметил Валерий Лимаренко.

Губернатор поручил главам районов активнее информировать жителей о преимуществах «дальневосточной ипотеки». Встречи будут проходить уже с этой недели. Их участников попросят заполнить опросные листы, где зафиксируют потребности в жилье. С молодыми семьями рекомендовано работать индивидуально.

По данным министерства экономического развития Сахалинской области, сегодня в области подано 675 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», заключено 155 контрактов. Общая сумма заемных средств составила около 750 миллионов рублей. По количеству кредитов, выданных на 1 тысячу жителей, островной регион занимает 3 место в Дальневосточном федеральном округе, уступая лишь Приморскому краю и Республике Саха.

Напомним, «дальневосточная ипотека» – это кредит для молодых семей, приобретающих жилье. Цель программы – увеличить численность населения на Дальнем Востоке и улучшить демографическую ситуацию.

В островном регионе двухпроцентную ипотеку предоставляют Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, а также банк ДОМ.РФ. Взять кредит могут молодые семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет и неполные семьи с детьми. Также ипотека доступна для владельцев «дальневосточных гектаров», которые используют землю под жилищное строительство. Для них возрастных ограничений нет. Срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 миллионов рублей при минимальном первоначальном взносе 20 процентов от стоимости недвижимости.

Собрать необходимую сумму жители могут благодаря участию в жилищной программе. Семьям с детьми оказывается финансовая поддержка. С этого года при появлении на свет первенца все мамы в Сахалинской области получают 616 тысяч рублей (466 тысяч – федеральный материнский капитал, 150 – региональный). Повысились выплаты и при рождении второго малыша. Семьям предоставляют 866 тысяч рублей (616 – федеральный маткапитал, 250 тысяч – региональный). Кроме того, действуют единовременные выплаты на погашение ипотеки: 250 тысяч рублей – при появлении второго ребенка, до 2 миллионов – при рождении третьего и последующих.

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы.