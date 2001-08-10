Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине

В Сахалинской области средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) продолжила начавшееся в июне снижение. В декабре прошлого года составила 8,9%, обновив исторический минимум. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе южно-сахалинского отделения дальневосточного ГУ Банка России, в декабре 2019 года на ИЖК приходилось около четверти объема кредитования сахалинцев и курильчан. Всего за месяц жителям островного региона выдали 481 ипотечный кредит на сумму более 1,8 млрд рублей, что превышает ноябрьские показатели на 20% и 41% соответственно.

«Рост спроса на ипотеку в декабре связан и с началом реализации программы «Дальневосточная ипотека», и с общероссийским снижением процентных ставок, — пояснил руководитель направления экономического отдела регионального отделения банка Иван Когут. — Средний срок заимствования по таким кредитам превысил 17 лет, увеличившись на 15 месяцев по сравнению с началом 2019 года».

На фоне улучшения условий кредитования в конце прошлого года наблюдался спрос жителей Сахалинской области на рефинансирование ипотечных кредитов: из 149 сделок около четверти было заключено в декабре. Общая сумма рефинансированных обязательств составила 333 млн рублей.

Совокупная задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте на 1 января 2020 года составила 33 млрд рублей, увеличившись за год на 4,8 млрд рублей. Уровень просроченной задолженности снизился с 0,6% до 0,5%.