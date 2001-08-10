Завод по производству рыбной муки на Кунашире планируют открыть этим летом
Завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на Кунашире планируют открыть летом 2020 года. Инвестиционный проект реализует Южно-Курильский рыбокомбинат при поддержке Корпорации развития Сахалинской области. Накануне губернатор Валерий Лимаренко осмотрел строящееся производство, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
– Мы начали возводить завод в мае 2018 года. Сейчас уже готово здание, внутри смонтировано оборудование. В начале апреля рассчитываем начать пуско-наладку, а к июлю запустить мощности в работу, – сообщил генеральный директор рыбокомбината Константин Коробков.
Завод будет перерабатывать рыбные отходы в муку и рыбий жир. Это базовые продукты, используемые для производства кормов для животных и для рыб в аквакультуре. Востребованность на рынке этого продукта очень большая. Продукцию помимо животноводческих предприятий Сахалинской области планируется поставлять в южные регионы России, в частности – в Белгород и Вологду.
Общая стоимость проекта – 1,083 миллиарда рублей. Из них собственные деньги инициатора проекта – 271 миллион рублей, остальное – заемные средства Корпорации развития Сахалинской области.
ООО Производственно-коммерческая фирма «Южно-Курильский рыбокомбинат» на Кунашире реализует еще два инвестиционных проекта – это строительство лососевого рыбоводного завода (ЛРЗ) на озере Лагунном мощностью 20 миллионов мальков в год и модернизация перерабатывающих мощностей.
ЛРЗ пока находится в стадии строительства, тем не менее компания уже третий год подряд, в соответствии с договоренностью с Федеральным агентством по рыболовству, ведет работу по внезаводскому воспроизводству лососевых. В 2017 году было получено 1,5 миллиона мальков, в 2018 – 3,5 миллиона, в 2019 – заложено на инкубацию 11 миллионов икринок кеты. Через год предприятие планирует выйти на паспортные характеристики.
Проект по модернизации перерабатывающих мощностей предусматривает приобретение флота, который добывает сырье в прибережных водах и поставляет его на берег. Переработанная продукция отгружается через контейнерный терминал и вывозится в различные регионы России и за рубеж. Компания использует для транспортировки как Северный, так и Южный морской путь. В прошлом году было вывезено покупателям более 500 40-футовых контейнеров продукции. Этот объем будет нарастать с учетом увеличения производства и ввода в строй новых мощностей.
Губернатор Валерий Лимаренко отметил, что проекты «Южно-Курильского рыбокомбината» вписываются в новую стратегию развития региона. На островах будут поддерживаться проекты, связанные с выловом и переработкой рыбы, транспортировкой готовой продукции.
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