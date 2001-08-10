Юрий Трутнев: нужно деньги, получаемые от нефти и газа, вкладывать в развитие науки

Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу развития нефтегазовых проектов на территории Сахалинской области.

Как отметил вице-премьер, Сахалинская область относится к категории регионов России, сочетающих большой ресурсно-сырьевой потенциал со сложными природно-климатическими условиями его освоения. Область исторически обладает большими природными запасами, по которым занимает 39 место в России.

Нефтегазовая отрасль играет ведущую роль в экономике Сахалинской области, ее развитие – основной фактор, определяющий экономический рост на территории области. На долю нефтегазовой отрасли приходится около 83% от общего объема промышленного производства и более 60% от налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сахалинской области.

– Наша обязанность помогать бизнесу развиваться, но взаимодействие должно быть взаимным, инвесторам нужно обращать внимание на потребности региона, вкладываться в его экономическое развитие, -– подчеркнул Юрий Трутнев.

Крупнейшими совместными проектами, реализуемыми на территории Сахалинской области и прилегающем шельфе, являются международные нефтегазовые проекты с участием иностранного капитала «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а также проект «Сахалин-3».

В рамках проекта «Сахалин-1» (оператор – «Эксон Нефтегаз Лимитед») в разработке находятся месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. Добываемые в рамках проекта «Сахалин-1» нефть и конденсат по магистральному нефтепроводу поступают на терминал в Де-Кастри и отгружаются на экспорт. Часть добываемого газа по трубопроводной системе Сахалин-Хабаровск-Владивосток отгружается потребителям Хабаровского края.

Обсуждалось развитие проекта «Сахалин-2», оператором которого является «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». Проект включает месторождения Пильтун-Астохское и Лунское. Добываемые в рамках проекта «Сахалин-2» углеводороды по магистральным трубопроводам поступают на производственный комплекс «Пригородное». Нефть и сжиженный природный газ отгружаются на экспорт. Природный газ через Северный и Южный узлы учета и отбора газа поступает в Приморье, Хабаровский край и Сахалинскую область. В первой половине 2012 года проект вышел на окупаемость затрат, Российская сторона начала получать прибыльную долю продукции с 2013 года. Перспективным направлением развития проекта «Сахалин-2» является строительство третьей технологической линии действующего завода СПГ. В настоящее время компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.» анализирует ситуацию по определению ресурсной базы для 3-ей технологической линии завода СПГ и оценивает дальнейшие перспективы реализации данного проекта.

ПАО «Газпром» ведет работу на Сахалинском шельфе в пределах Киринского и Восточно-Одоптинского блоков проекта «Сахалин-3». Первоочередными объектами освоения в рамках проекта являются Киринское и Южно-Киринское газоконденсатные месторождения. Разработку месторождений осуществляет ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск». В 2018 году начато строительство эксплуатационных скважин на Южно-Киринском месторождении.

Сахалинская область представила для обсуждения проект по созданию морского терминала по перегрузке СПГ. Было отмечено, что модель по реализации проекта требует обсуждения на федеральном уровне с привлечением заинтересованных компаний.

Как отметил на пресс-подходе Юрий Трутнев, преимущества России по наличию месторождений нефти и газа нужно использовать максимально эффективно.

– Чтобы добыть нефть и газ, нужно иметь современную технологию. Сегодня целым рядом технологий российская промышленность, к сожалению, не обладает. Мы обсудили развитие сервисов нефтяного оборудования. Нужно заниматься разработкой технологий, учиться делать подводные комплексы, учиться делать горизонтальное бурение, делать ледостойкие платформы. Пока это зарубежные технологии, к которым нас не всегда допускают в виду санкций. Цены на нефть достаточно существенно снизились. Это говорит о том, что человечество найдет, из чего еще добывать энергию. Если мы можем добывать сейчас нефть и газ, надо его добывать, а полученные деньги вкладывать в науку, технологии, образование. Это совершенно очевидно. Мы должны заниматься разведкой новых месторождений. Мы в этом отношении отстаем, особенно отстаем на шельфе, где бурим на два порядка меньше скважин, чем наши соседи, например, Норвегия, - подчеркнул вице-премьер.

В совещании приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, представители нефтегазовых компания, в том числе «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», «Эксон Нефтегаз Лимитед», ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» и ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток», сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.