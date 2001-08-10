Порт в Невельске реконструируют за 48 млн рублей федерального бюджета
В 2021 году будет готов проект реконструкции морского пункта пропуска (МПП) через государственную границу РФ «Невельск» в Сахалинской области, об этом ТИА "Острова" сообщает RosTender.info.
Реконструкцию проведут в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» государственной программы РФ «Развитие внешнеэкономической деятельности».
Владивостокский филиал ФГКУ «Росгранстрой» объявил тендер на проведение проектно-изыскательских работ. С победителем тендера готовы заключить контракт на 48 миллион рублей, средства поступят из федерального бюджета. Заявки от участников принимают до 16 марта, а 25 марта подведут итоги тендера.
Планируется, что пропуская способность МПП после этого вырастет до 6 тысяч транспортных средств в год. Согласно условиям контракта, проект модернизации порта в Невельске должен быть готов к августу 2021 года.
Невельск является грузопассажирским постоянным, многосторонним портом. Пункт пропуска через границу предназначен для ввоза на территорию России пищевых продуктов, материалов и изделий, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы с территории государств, не имеющих сухопутных путей сообщения.
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