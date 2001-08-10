Через пять лет каждое второе авто в Сахалинской области будет работать на газе

Переход на газомоторное топливо улучшит экологическую обстановку на островах и сэкономит деньги автовладельцев. Об этом губернатор Сахалинской области заявил на пресс-подходе с журналистами в рамках первой в России выездной сессии Восточного экономического форума в островной столице. Главной темой стал переход на газомоторное топливо, сообщает пресс-служба областного правительства.

По планам региональных властей, через пять лет каждый второй автомобиль будет работать на голубом топливе. Валерий Лимаренко подчеркнул, что необходимость в скорейшем переходе на газ продиктована двумя факторами: это высокая стоимость бензина и смертность от онкологических заболеваний.

– Бензин постоянно растет в цене, что справедливо вызывает недовольство у жителей. Люди не должны тратить значительную часть семейного бюджета на заправку авто. Второй аспект – бензиновые машины негативно влияют на качество воздуха, города задыхаются от смога. Как следствие, люди страдают от онкологических заболеваний, – сказал губернатор.

Сахалинские власти взялись за системную работу по переводу транспорта на газ. В островном регионе формируется сеть газовых заправок и сервисных центров. Увеличивается парк муниципальной техники, которая использует метан.

Сегодня еще больше расширяются меры поддержки для автовладельцев, решивших переоборудовать транспорт. Если раньше возвращалось 70 процентов от затрат, то теперь будут компенсировать 100 процентов (но не более 200 тысяч рублей) для всех физических лиц. Юридическим лицам будут возмещать 70 процентов расходов.

Среди гостей выездной сессии – специалисты федеральных органов власти – министерства энергетики, министерства промышленности и торговли. Как отметил Дмитрий Мельников, который в Минэнерго РФ курирует развитие рынка газомоторного топлива, автовладельцам и бизнесу на Сахалине оказывается беспрецедентная поддержка.

– Мы видим комплексные решения. Достаточно жестко регламентируются закупки для государственных и муниципальных нужд. Эффективен подход к переоборудованию, где гражданам будут компенсироваться все расходы. Такого у нас в стране больше нет, – сказал Дмитрий Мельников.

Экономическую выгоду переоборудования машин отметили в производственно-строительной компании «Сахалин». Это предприятие занимается проектированием и строительством газозаправочных станций и мини-заводов по производству СПГ.

– Мы одна из первых компаний на Сахалине, которая поняла важность развития рынка газомоторного топлива. Безусловно, природный газ – это самый экологичный вид. Кроме того, это экономически эффективная история. Если говорить про бизнес, экономия составляет 30-40 процентов, – рассказал директор по развитию бизнеса производственно-строительной компании «Сахалин» Андрей Богданович. – Сейчас нам предстоит наладить взаимодействие всех участников этого процесса – бизнеса, автовладельцев, правительства. И сегодняшняя конференция – отличная площадка для этого.

Напомним, газовая конференция в Южно-Сахалинске собрала около 300 участников газомоторного рынка. На Сахалин прибыли представители федеральных профильных министерств, компании «Газпром», а также предприятий газомоторной отрасли, производителей автотранспорта на газе, банковских структур, лизинговых компаний, сервисных и дилерских центров. Итогом форума станут конкретные договоренности и решения, которые позволят ускорить переход на экологически чистое топливо в Сахалинской области.