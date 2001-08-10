Девятнадцать заправок планируют открыть на Сахалине

Девятнадцать газовых заправок планируют открыть на Сахалине к концу 2023 года. Среди них – 11 стационарных и 8 мобильных комплексов. Об этом сообщили на конференции «Переход на использование природного газа в качестве моторного топлива, вызовы и возможности», которая сегодня начала работу в рамках выездной сессии ВЭФ. Она собрала в областном центре 300 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Хабаровска, Приморья и Сахалина. Открыл деловое мероприятие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, пишет пресс-служба регионального правительства.

– Перевод автотранспорта на газ актуален для Сахалинской области как с экологической, так и экономической точки зрения. На сегодняшний день автотранспорт, который использует традиционные виды топлива, вносит значительный вклад в загрязнение воздуха. Это прекрасно видно на примере Южно-Сахалинска, который в зимний период просто задыхается от смога. Другой немаловажный момент – вопрос стоимости топлива. Цены на горючее у нас достаточно высокие. И это в регионе, где добываются углеводороды. – отметил Валерий Лимаренко. – Один из вариантов решения этих проблем – перевод автотраспорта на газомоторное топливо. Оно используется уже более чем в 80 странах мира. У Сахалинской области есть ресурсные и технологические возможности, чтобы успешно реализовать этот проект.

К 2024 году руководство островного региона намерено перевести на газомоторное топливо половину сахалинских автомобилей. Такую задачу невозможно осуществить без создания сети специализированных заправочных станций. Так, во втором квартале этого года в областном центре откроют второй стационарный газозаправочный комплекс – на пересечении улиц Железнодорожной и Пуркаева. Объект готов на 87 процентов. Кроме того, до конца года еще 6 мобильных заправщиков заработают в муниципальных образованиях области.

Строительство газозаправочной инфраструктуры на Сахалине стало масштабным инвестпроектом. Желающим в нём поучаствовать предоставят сразу несколько преференций. Например, землю под возведение стационарных станций будут предоставлять без торгов. А 70 процентов стоимости оборудования инвесторам компенсируют за счет регионального бюджета.

Бизнесмены, которые приобретают передвижные комплексы, могут рассчитывать на компенсацию – 90 процентов от стоимости машины. Также сервисным центрам затраты вернут на покупку необходимого для работы оборудования.

Кроме того, 90 процентов потраченных средств на новое авто и установку на него газового оборудования за счет областных средств возмещают сельскохозяйственным предприятиям. Для компаний пищевой промышленности льгота равна 70 процентам. Такую же компенсацию выплатят организациям, которые переоборудуют уже имеющийся автопарк. Кроме того, в области для бизнесменов действует пониженная ставка по автолизингу – 5 процентов.

– Людям, которые используют автомобили, работающие на газе, на островах предоставляют скидку по транспортному налогу – 50 процентов. Также мы будем полностью компенсировать стоимость переоборудования транспортных средств. Правда, сумма затрат при этом не должна превышать 150 тысяч рублей, – подчеркнул зампред регионального правительства Владимир Сидоренко.

Участники конференции рассказали о выгодах, которые получают предпринимателе при переходе на сжиженный природный газ.

– СПГ помогает снизить затраты на 30-50 процентов в сравнении с традиционными видами топлива. При переводе на одну единицу техники компания экономит до 700 тысяч рублей в год. А если у предприятия парк автомобилей состоит из 100 машин, то эта сумма составит до 70 миллионов рублей. Это серьезная инвестиционная составляющая, – заявил директор по развитию бизнеса ПСК «Сахалин» Андрей Богданович.

К деловым мероприятиям в доме правительства присоединились представители министерств энергетики РФ и промышленности и торговли РФ, ПАО «Газпром», мировые поставщики газового оборудования, сотрудники дилерских центров, представители транспортных компаний, а также Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Фонд Росконгресс.

– На конференции работает специальная комиссия, которая наиболее актуальные вопросы и проблемы, озвученные здесь, предложит для внесения в повестку Восточного экономического форума-2020, – подчеркнул директор Восточного экономического форума, заместитель директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов. – Если на ВЭФ эти темы также будут обсуждаться, то они могут попасть в перечень поручений Президента РФ, который составляется по результатам форума.

Дискуссии продолжились в рамках круглых столов: «Развитие газозаправочной инфраструктуры, технические аспекты переоборудования транспорта на газомоторное топливо. Проблемы и решения» и «Финансовые инструменты, способствующие развитию транспорта на газомоторном топливе».

Завтра участникам конференции предоставят уникальную возможность посетить крупные островные предприятия и встретиться с представителями профильных министерств Сахалинской области.