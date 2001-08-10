В Углегорске начинают строительство магистрального конвейера

«Восточная горнорудная компания» приступает к началу строительства основного этапа магистрального конвейера длиной 23 км в Углегорском районе. Он соединит «Солнцевский угольный разрез» и порт Шахтерска. Машина станет самой протяженной в России. Конвейер позволит отказаться от перевозок угля автомобилями, улучшив экологию района.

Сейчас приступили к проведению тендера по отбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ. Работы на объекте начнутся после получения разрешения.

Как отметили в пресс-службе горнорудной компании, поставщиком оборудования является французская компания RBL-REI SA.

Производительность конвейера будет достигать 4200 т/ч при ширине ленты 2000 мм, двигающейся со скоростью 5,5 м/с. На каждом из двух основных длинных изогнутых отрезков устанавливают приводные станции мощностью 8000 кВт.

Для снижения воздействия на экологию конвейерная галерея будет закрытого типа. Также предусмотрена установка пылеулавливающего и шумозащитного оборудования.

Кроме того, ввод конвейера в эксплуатацию снизит нагрузку на местные автодороги. Что также повлияет на улучшение экологической ситуации в районе.

Строительство магистрального конвейера создаст дополнительные рабочие места и увеличит налоговые отчисления в областной и муниципальный бюджеты.

По плану, строительство конвейерной линии завершится в 2021 году.

Необходимые инвестиции оценивают в 10 млрд рублей. В перспективе компания планирует выйти на добычу и отгрузку 20 млн тонн угля в год.

Ранее сообщалось, что угольный конвейер будет в длину примерно 26 км, а реализацию проекта предварительно оценивали в 7 млрд рублей.