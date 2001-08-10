Минфин: цены на бензин расти не должны

Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

"Но расти цены не должны, это точно", — сказал он.

Как пишет РИА "Новости" , мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, их рост уже превышает три процента. На утро среды стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 1,67% — до 37,84 доллара за баррель.

Ситуация на рынке нефти

Ранее нефтяные котировки резко обрушились на фоне прекращения сделки ОПЕК+. Так, нефть марки Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года. На следующий день цены начали восстанавливаться: на торгах котировки показали рост более чем на десять процентов.