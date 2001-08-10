Тихоокеанское
информационное агентство
20 Марта 2020
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13:02, Вчера | Новости экономики Сахалина и Курил

Цены на бензин не должны расти

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
 
Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на 10%. Глава государства обратил внимание, что цены на нефть рухнули почти в два раза.
 
В ФАС рассказали, что розничные цены на бензин и зимний дизель с начала года выросли почти на 0,2%.
 
"При этом инфляция составила 0,9%", — говорится в сообщении ведомства.
 
Комментируя рост цен на Аи-92 на десять процентов за год, антимонопольная служба обратила внимание, что цены на внутреннем рынке все равно были ниже экспортных.

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