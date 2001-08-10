Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Сахалинцам выдали кредитов на полтора миллиарда рублей под «Дальневосточную ипотеку». С начала года на островах принято более тысячи заявок от желающих приобрести жилье по льготной ипотеке со ставкой в 2 процента. К настоящему времени выдано 334 кредита. Ход реализации программы с членами регионального правительства, руководителями органов исполнительной власти и главами муниципальных образований обсудил председатель областного правительства Алексей Белик.
Ранее для информирования сахалинцев и курильчан о возможностях «Дальневосточной ипотеки» во всех районах области провели встречи с населением. О программе рассказывают в СМИ, на предприятиях и в учреждениях. Вместе с тем, отметил глава сахалинского правительства, информационно-разъяснительную работу необходимо усилить. По словам Алексея Белика, районным администрациям необходимо использовать имеющиеся инструменты в полной мере. Темпы реализации программы надо наращивать, поскольку для островитян это хорошая возможность улучшить свои жилищные условия.
Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба правительства Сахалинской области, всего, по предварительным оценкам, сегодня на островах более 17 тысяч молодых семей, имеющих возможность взять дальневосточную ипотеку. Из них нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны 2300 семей. Еще около 2 тысяч островитян – владельцы дальневосточных гектаров, которые также подходят под требования программы.
– Мы должны создать рабочие группы, включив представителей кредитных организаций и «Сахалинского ипотечного агентства», отработать все анкеты, а также поданные заявки. Кроме того, нам сейчас важно четко определить потребность в строительстве первичного жилья, подобрать земельные участки, провести переговоры с застройщиками, – отметил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
В рамках реализации программы «Дальневосточная ипотека» в Сахалинской области более 1100 квартир островитяне могут приобрести уже сейчас, а до 2024 года планируется строительство еще около 9 тысяч квартир. Опросы показали: более половины из потенциальных участников программы хотят купить жилье в Южно-Сахалинске. Предпочтение отдается двухкомнатным квартирам.
Напомним, принять участие в программе «Дальневосточная ипотека» могут молодые семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет (включительно), а также неполные семьи с детьми. Кроме того, ипотека доступна для получателей «дальневосточного гектара» (с видом разрешенного использования земельного участка: индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство). Для них возрастных ограничений нет. Срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма займа – 6 миллионов рублей при минимальном первоначальном взносе 20 процентов от стоимости недвижимости. Двухпроцентную ипотеку на территории Сахалинской области предоставляют следующие банки: ПАО «Сбербанк», ПАО «Дальневосточный банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «АТБ», ПАО банк «ФК Открытие», ПАО КБ «Восточный», АО КБ «Долинск», АО «Газпромбанк», ПАО «Росбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк».
В ипотечном агентстве отметили, жителям доступен широкий спектр дополнительных мер социальной поддержки, которые позволяют получить денежные средства как на первоначальный взнос, так и на списание части основного долга по ипотеке. К примеру, молодая семья с двумя детьми, вступая в программу, может рассчитывать на финансовую помощь от государства – почти 5 миллионов рублей. Из них около 3 миллионов составит социальная выплата на улучшение жилищных условий по подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства», 1 миллион – единовременная выплата на погашение остатка основного долга и более 800 тысяч рублей федеральный и региональный материнские капиталы.
Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Дополнительная информация доступна на сайте Сахалинского ипотечного агентства в разделе «Дальневосточная ипотека».
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