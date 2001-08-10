Сахалинская область на борьбу с коронавирусом получит из федерального бюджета 272,5 миллиона рублей. Средства пойдут на стимулирующие выплаты медикам, закупку средств индивидуальной защиты и на обеспечение дополнительными койко-местами. Кроме этого федеральный бюджет выдаст деньги региону на закупку 14 аппаратов искусственной вентиляции лёгких и 11 автомобилей скорой помощи, сообщили в правительстве области.

По распоряжению Правительства России Дальний Восток получит более 3,2 миллиарда рублей на дополнительное создание или перепрофилирование коечного фонда, а также на оснащение средствами индивидуальной защиты для оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией. Еще 988 миллионов рублей выделено из резервного фонда российского Правительства на стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим помощь жителям, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

Задача региональных властей – правильно и чётко составить заявки, «расписаться» в получении денег и осуществить закупки, если поставки не идут централизованно через федеральное министерство.